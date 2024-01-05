Гилберт Аренас: «Лейкерс» готовятся к обмену»

Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» готовятся к обмену.

«Я думаю, что они готовятся к обмену. Тот факт, что в последнем матче не играли и Д’Анджело Расселл, дает нам понять, что их берегут для обмена.

Я думаю, что они хотят совершить обмен и приобрести шутеров, потому что они держат на скамейке игроков, которые должны играть. Ценность Руи и Ди Ло уже известна, поэтому неожиданно вышел . Они хотят показать, что он здоров, и его можно обменять», — сказал бывший игрок в своем подкасте.