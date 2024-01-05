Гилберт Аренас: «Лейкерс» готовятся к обмену»
Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» готовятся к обмену.
«Я думаю, что они готовятся к обмену. Тот факт, что в последнем матче не играли Руи Хатимура и Д’Анджело Расселл, дает нам понять, что их берегут для обмена.
Я думаю, что они хотят совершить обмен и приобрести шутеров, потому что они держат на скамейке игроков, которые должны играть. Ценность Руи и Ди Ло уже известна, поэтому неожиданно вышел Вандербилт. Они хотят показать, что он здоров, и его можно обменять», — сказал бывший игрок НБА в своем подкасте.
оч хочу этот обмен
Да Хэм изначально знал что они середняки. Но что заставляет Вас верить что кто то поменяет свое добро на это?
Есть один немаловажный момент - владелец не согласен платить налог. Т. Е. Взять они могут только людей с такой же зарплатой. А это и есть середняки. Т. Е. Можно поменять шило на мыло. Не более того. Вас это утешит?