Гилберт Аренас: «Лейкерс» готовятся к обмену»

Теги Лейкерс НБА Гилберт Аренас Д’Анджело Расселл Руи Хатимура Джарред Вандербилт Баскетбол

Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» готовятся к обмену.

«Я думаю, что они готовятся к обмену. Тот факт, что в последнем матче не играли Руи Хатимура и Д’Анджело Расселл, дает нам понять, что их берегут для обмена.

Я думаю, что они хотят совершить обмен и приобрести шутеров, потому что они держат на скамейке игроков, которые должны играть. Ценность Руи и Ди Ло уже известна, поэтому неожиданно вышел Вандербилт. Они хотят показать, что он здоров, и его можно обменять», — сказал бывший игрок НБА в своем подкасте.

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4 комментария
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ну пусть выменивают лавина и карузо за весь ростер и пики
оч хочу этот обмен
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Эти сломались - несите следующих. А ведь Пылинке за их обмен и подписания вручили приз лучшего.
Да Хэм изначально знал что они середняки. Но что заставляет Вас верить что кто то поменяет свое добро на это?
Есть один немаловажный момент - владелец не согласен платить налог. Т. Е. Взять они могут только людей с такой же зарплатой. А это и есть середняки. Т. Е. Можно поменять шило на мыло. Не более того. Вас это утешит?
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колесо сансары, не иначе
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