Гилберт Аренас о Джордане и Леброне в 39 лет: «Всем было плевать, когда Майкл не вывел «Уизардс» в плей-офф. Он ведь старый уже!»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Вашингтон Баскетбол

Гилберт Аренас рассказал о разнице между Джорданом и Леброном в 39 лет.

По мнению бывшего игрока НБА, Майклу Джордану повезло выступать на закате карьеры без давления со стороны.

«Вы жалуетесь на то, что Леброн жалуется на плохую команду в возрасте 39 лет. Это означает, что вы видите его игроком топ-уровня, который должен оказывать влияние на игру. Но величайший баскетболист всех времен выступал за «Уизардс» в возрасте 38-39 лет, и вы ему ничего не предъявляли. Джордану дали команду, которую он должен был вывести в плей-офф. Они туда не попали. Всем было плевать. 39, он ведь старый уже!», – заявил Аренас.
 

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3 комментария
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Так он и был старый.
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