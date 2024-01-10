Гилберт Аренас считает, что Леброн Джеймс хочет видеть Тайрона Лю во главе «Лейкерс»

Гилберт Аренас считает, что Леброн хочет видеть Тайрона Лю в «Лейкерс».

Лидер «озерников» поправил журналиста в интервью после недавней встречи с « ».

«Вы сказали «Клипперс» Джеймса Хардена»? Это «Клипперс» Тая Лю. Я Ти Лю очень хорошо знаю. Ему много времени не надо, чтобы все заработало. Пять матчей ушло на адаптацию, и с тех пор они выносят всех», – сказал Джеймс.

По мнению экс-игрока НБА, скрытое послание Джеймса заключается в том, что он хочет видеть Лю во главе « ».

Нынешний тренер «озерников» находится под давлением в связи с неудовлетворительными результатами команды (19-19, 10-е место на Западе).

Джеймс и Лю в 2016 году стали чемпионами с «Кавальерс».