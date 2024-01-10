Гилберт Аренас считает, что Леброн Джеймс хочет видеть Тайрона Лю во главе «Лейкерс»
Гилберт Аренас считает, что Леброн хочет видеть Тайрона Лю в «Лейкерс».
Лидер «озерников» Леброн Джеймс поправил журналиста в интервью после недавней встречи с «Клипперс».
«Вы сказали «Клипперс» Джеймса Хардена»? Это «Клипперс» Тая Лю. Я Ти Лю очень хорошо знаю. Ему много времени не надо, чтобы все заработало. Пять матчей ушло на адаптацию, и с тех пор они выносят всех», – сказал Джеймс.
По мнению экс-игрока НБА, скрытое послание Джеймса заключается в том, что он хочет видеть Лю во главе «Лейкерс».
Нынешний тренер «озерников» Дарвин Хэм находится под давлением в связи с неудовлетворительными результатами команды (19-19, 10-е место на Западе).
Джеймс и Лю в 2016 году стали чемпионами НБА с «Кавальерс».
Будет Лос Анджелес Пенсионерс.
Я не знаю кого еще туда из звездных в преклонном возрасте.
Ах ну да как же я мог забыть.
Еще и Кешу и Криса Пола туда же.
Это может случиться только в межсезонье. И то не факт.