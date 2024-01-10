Гилберт Аренас считает, что Леброн Джеймс хочет видеть Тайрона Лю во главе «Лейкерс»

Теги Тайрон Лю Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Дарвин Хэм Баскетбол

Гилберт Аренас считает, что Леброн хочет видеть Тайрона Лю в «Лейкерс».

Лидер «озерников» Леброн Джеймс поправил журналиста в интервью после недавней встречи с «Клипперс».

«Вы сказали «Клипперс» Джеймса Хардена»? Это «Клипперс» Тая Лю. Я Ти Лю очень хорошо знаю. Ему много времени не надо, чтобы все заработало. Пять матчей ушло на адаптацию, и с тех пор они выносят всех», – сказал Джеймс.

По мнению экс-игрока НБА, скрытое послание Джеймса заключается в том, что он хочет видеть Лю во главе «Лейкерс».

Нынешний тренер «озерников» Дарвин Хэм находится под давлением в связи с неудовлетворительными результатами команды (19-19, 10-е место на Западе).

Джеймс и Лю в 2016 году стали чемпионами НБА с «Кавальерс».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
и как он себе это представляет? Хэма увольняют и Лю сам приходит в Лейкерс в середине сезона?
0
0
0
Надо ЛеБрона в ЛАК.
Будет Лос Анджелес Пенсионерс.
Я не знаю кого еще туда из звездных в преклонном возрасте.
Ах ну да как же я мог забыть.
Еще и Кешу и Криса Пола туда же.
0
0
0
Ответ unrecyclable
и как он себе это представляет? Хэма увольняют и Лю сам приходит в Лейкерс в середине сезона?
Это наброс от Аренаса.
Это может случиться только в межсезонье. И то не факт.
0
0
0
Ответ vzi
ДромБром должен уже сам стать играющим тренером. Мэджик таким был по-моему. ;)
Только Билл Рассел был, единственный кстати, кто стал чемпионом в таком статусе)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий