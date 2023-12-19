Йовица Арсич: «Автодор» был умнее на площадке»

Теги Автодор Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич заявил, что «Автодор» был лучше и заслужил победу в сегодняшнем матче между командами.

«Хочу поздравить соперников с победой. Сегодня они были лучше и заслужили этот результат, особенно, начиная со второй четверти. Они были умнее на площадке и играли в тот баскетбол, в который хотели.

По поводу нашей игры могу сказать, что, к сожалению, сегодня не сделали то, что хотели. В особенности это касалось принятия решений в атаке. Не создавали те ситуации для бросков, которые хотели бы. А даже когда создавали, то не попадали легкие броски», – сказал Арсич.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий