Йовица Арсич: «Автодор» был умнее на площадке»

Главный тренер « » Йовица Арсич заявил, что « » был лучше и заслужил победу в сегодняшнем матче между командами.

«Хочу поздравить соперников с победой. Сегодня они были лучше и заслужили этот результат, особенно, начиная со второй четверти. Они были умнее на площадке и играли в тот баскетбол, в который хотели.

По поводу нашей игры могу сказать, что, к сожалению, сегодня не сделали то, что хотели. В особенности это касалось принятия решений в атаке. Не создавали те ситуации для бросков, которые хотели бы. А даже когда создавали, то не попадали легкие броски», – сказал Арсич.