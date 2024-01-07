Йовица Арсич: «Не думаю, что остальные европейские чемпионаты дадут игрокам что-то большее, чем Лига ВТБ. Можно сказать, что она ничем не уступает Евролиге»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» оценил высокий уровень Лиги ВТБ.

«Почему российские игроки не так востребованы в Европе, как сербские? Я просто думаю, что так работает рынок. Если сербскому тренеру предложат на выбор «Енисей» или «Лейкерс», конечно, он выберет Лос-Анджелес. Но для российских игроков на родине более хорошие условия, в первую очередь финансовые. Я думаю, что каждому легче играть там, где все говорят на твоем языке. У каждого есть амбиции попасть в НБА, но я не думаю, что остальные европейские чемпионаты дадут игрокам что-то большее, чем Лига ВТБ. Здесь очень хорошая организация. Можно сказать, что она ничем не уступает Евролиге», – считает Йовица Арсич.

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