Йовица Арсич: «Не думаю, что остальные европейские чемпионаты дадут игрокам что-то большее, чем Лига ВТБ. Можно сказать, что она ничем не уступает Евролиге»

Главный тренер «Енисея» оценил высокий уровень Лиги ВТБ.

«Почему российские игроки не так востребованы в Европе, как сербские? Я просто думаю, что так работает рынок. Если сербскому тренеру предложат на выбор « » или «Лейкерс», конечно, он выберет Лос-Анджелес. Но для российских игроков на родине более хорошие условия, в первую очередь финансовые. Я думаю, что каждому легче играть там, где все говорят на твоем языке. У каждого есть амбиции попасть в НБА, но я не думаю, что остальные европейские чемпионаты дадут игрокам что-то большее, чем Лига ВТБ. Здесь очень хорошая организация. Можно сказать, что она ничем не уступает », – считает Йовица Арсич.