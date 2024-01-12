Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» примет «Нефтяник»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.

Московское «Динамо» примет « » из Омска.

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Премьер-лига

Динамо Москва – Нефтяник

12 января. 13:00

Положение команд: УГМК – 14-2, Динамо Курск – 14-2, МБА – 13-3, Надежда – 11-5, Ника – 8-7, Енисей – 9-8, Самара – 9-8, Спарта энд К – 4-12, Нефтяник – 3-13, Динамо Новосибирск – 3-14, – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.