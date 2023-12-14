Премьер-лига. Женщины. «Енисей» принимает курское «Динамо», «Нефтяник» встретится с УГМК и другие матчи
В четверг, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
«Енисей» принимает курское «Динамо», «Нефтяник» встретится с УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Курск
14 декабря. 14:00
Динамо Новосибирск – Динамо Москва
14 декабря. 15:00
Нефтяник – УГМК
14 декабря. 16:00
Надежда – Самара
14 декабря. 17:00
Спарта энд К – МБА
14 декабря. 18:00
Положение команд: Динамо Курск – 12-0, МБА – 9-2, УГМК – 9-2, Надежда – 9-3, Ника – 6-5, Енисей – 6-6, Самара – 5-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 2-10, Динамо Новосибирск – 2-10, Динамо Москва – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.