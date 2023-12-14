Премьер-лига. Женщины. «Енисей» принимает курское «Динамо», «Нефтяник» встретится с УГМК и другие матчи

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В четверг, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

«Енисей» принимает курское «Динамо», «Нефтяник» встретится с УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Динамо Курск

14 декабря. 14:00

Динамо Новосибирск – Динамо Москва 

14 декабря. 15:00

Нефтяник – УГМК

14 декабря. 16:00

Надежда – Самара

14 декабря. 17:00

Спарта энд К – МБА

14 декабря. 18:00

Положение команд: Динамо Курск – 12-0, МБА – 9-2, УГМК – 9-2, Надежда – 9-3, Ника – 6-5, Енисей – 6-6, Самара – 5-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 2-10, Динамо Новосибирск – 2-10, Динамо Москва – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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