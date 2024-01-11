Дарко Раякович оштрафован на 25 000 долларов за критику судейства
НБА оштрафовала главного тренера «Торонто» Дарко Раяковича на 25 000 долларов.
Сербский специалист оштрафован за публичную критику судейства после поражения «Рэпторс» от «Лейкерс» (131:132) на «Crypto.com-арене» 9 января.
«Это возмутительно. Случившееся сегодня – полная ерунда. Это позор. Позор для судей. Позор для лиги, которая допускает подобное. У них двадцать три штрафных в четвертой четверти, а у нас всего два? И как нам тогда играть? Я понимаю, что есть уважение к олл-старам и так далее, но и в нашей команде есть звездные игроки.
У нас есть Скотти Барнс, игрок уровня Матча звезд. Вот он всю игру совершает силовые проходы, не пытаясь симулировать и рисовать фолы. И зарабатывает всего два штрафных броска за весь матч? Как такое возможно? Как вы объясните мне это?» – произнес тренер-дебютант.