Драфт НБА 2024 года будет проходить два дня

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

НБА планирует сделать драфт-2024 двухдневным мероприятием.

Драфт 2024 года пройдет 26 и 27 июня в Бруклине. Первый раунд состоится в среду, 26 июня, второй раунд – в четверг, 27 июня.

Официально о смене формата драфта будет объявлено после того, как лига получит окончательное одобрение профсоюза игроков. Согласно источникам, лига и профсоюз игроков регулярно общаются.

НБА и команды надеются, что длительный перерыв между первым раундом и вторым даст командам больше времени для совершения сделок и планирования стратегий.

Ранее команды выражали разочарование хаотичной скоростью второго раунда драфта.

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3 комментария
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на всем бабки хотят)
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Просто Поповичу не хватает времени перевести дух и подготовиться к его любимому раунду драфта
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Можно ещё каждый пик делать раз в день и растянуть на месяц
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