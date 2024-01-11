Драфт НБА 2024 года будет проходить два дня

НБА планирует сделать драфт-2024 двухдневным мероприятием.

Драфт 2024 года пройдет 26 и 27 июня в Бруклине. Первый раунд состоится в среду, 26 июня, второй раунд – в четверг, 27 июня.

Официально о смене формата драфта будет объявлено после того, как лига получит окончательное одобрение профсоюза игроков. Согласно источникам, лига и профсоюз игроков регулярно общаются.

и команды надеются, что длительный перерыв между первым раундом и вторым даст командам больше времени для совершения сделок и планирования стратегий.

Ранее команды выражали разочарование хаотичной скоростью второго раунда драфта.