Эксперт Бобби Маркс: «Клубы не станут выбирать Бронни Джеймса в первом раунде из расчета завлечь к себе Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА драфт НБА Бронни Джеймс Бобби Маркс Баскетбол

Бывший менеджер НБА, ныне эксперт ESPN Бобби Маркс рассказал о том, как может складываться драфт-2024 с точки зрения выбора Бронни Джеймса.

«Клубы не станут выбирать Бронни Джеймса в первом раунде из расчета завлечь к себе Леброна. Особенно если мы говорим о командах из первой десятки драфта. Возьмем, скажем, «Шарлотт». Бронни прогнозируют конец первого раунда или начало второго. Станут ли «Хорнетс» отдавать условный восьмой пик с надеждой на то, что им удастся привлечь Леброна? Клубы НБА так не действуют. Они действуют исходя из того, что требует совет директоров.

«Лейкерс»? Их пик первого раунда в следующем году принадлежит «Новому Орлеану», но у того есть возможность перенести выбор на 2025 год. Например, если пик будет в районе 23 или 24, и он все же окажется у «Лейкерс», возьмут ли они Бронни, чтобы объединить его с папой?

Но если мы говорим о лотерейных клубах, то мне трудно представить, чтобы Бронни выбрали только ради того, чтобы заманить Леброна», – рассказал Маркс.

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6 комментариев
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Станут ли «Хорнетс» отдавать условный восьмой пик с надеждой на то, что им удастся привлечь Леброна? Клубы НБА так не действуют. Они действуют исходя из того, что требует совет директоров.

Ну да, клубы НБА ежегодно поголовно драфтуют легенд типа Уайзменов, Думбуй, Букнайтов и тд. И не могут себе позволить пульнуть пик во второй десятке в медиа-бомбу "Леброн+Сын"
+9
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+8
Ответ Stone Cold
Взять Бронни под любым из 60 пиков это выстрел себе в ногу, в клубах не дураки работают
Взять Драгана Бендера под 4 пиком или Франка Нтиликину под 8-это выстрел в какую часть тела?
+4
-2
+2
Взять Бронни под любым из 60 пиков это выстрел себе в ногу, в клубах не дураки работают
+1
-1
0
Ответ Донован хозяин НБА
Взять Драгана Бендера под 4 пиком или Франка Нтиликину под 8-это выстрел в какую часть тела?
А не взять Айзеа Остина?
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0
Ответ Stone Cold
Взять Бронни под любым из 60 пиков это выстрел себе в ногу, в клубах не дураки работают
Это выстрел в ногу инъекцией с баблом и 30 домашних матчей на национальном ТВ + плей-офф + плюс солдауты с выручкой +50%

Правда есть нюанс: Леброн может сказать "Лучше игры с сыном - только игра против сына". И просто завершить карьеру в ЛАЛ, если они будут контендерами.
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Ответ Прогресс Восточной конференции
Это выстрел в ногу инъекцией с баблом и 30 домашних матчей на национальном ТВ + плей-офф + плюс солдауты с выручкой +50% Правда есть нюанс: Леброн может сказать "Лучше игры с сыном - только игра против сына". И просто завершить карьеру в ЛАЛ, если они будут контендерами.
Что-за хрень? Лал будут контендерами и Леброн такой а не нужны мне титулы или что?
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