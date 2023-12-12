Бывший менеджер НБА, ныне эксперт ESPN Бобби Маркс рассказал о том, как может складываться драфт-2024 с точки зрения выбора .

«Клубы не станут выбирать Бронни Джеймса в первом раунде из расчета завлечь к себе . Особенно если мы говорим о командах из первой десятки драфта. Возьмем, скажем, «Шарлотт». Бронни прогнозируют конец первого раунда или начало второго. Станут ли «Хорнетс» отдавать условный восьмой пик с надеждой на то, что им удастся привлечь Леброна? Клубы НБА так не действуют. Они действуют исходя из того, что требует совет директоров.

«Лейкерс»? Их пик первого раунда в следующем году принадлежит «Новому Орлеану», но у того есть возможность перенести выбор на 2025 год. Например, если пик будет в районе 23 или 24, и он все же окажется у « », возьмут ли они Бронни, чтобы объединить его с папой?

Но если мы говорим о лотерейных клубах, то мне трудно представить, чтобы Бронни выбрали только ради того, чтобы заманить Леброна», – рассказал Маркс.