Никола Топич о возвращении в «Црвену Звезду»: «Это может повлиять на мои шансы на драфте»

Никола Топич вернулся из «Меги», где он находился в аренде, в «Црвену Звезду».

18-летний сербский защитник, будущий участники драфта НБА-2024, рассказал о том, что послужило причиной его возвращения.

«На протяжении многих лет я мечтал играть за « ». В детстве я был болельщиком этого клуба.

Для меня будет большой честью играть перед 20 000 болельщиков «Црвены Звезды». Я не мог отказаться от шанса сыграть в Евролиге.

Это огромный риск, но я готов. Я уверен в себе на 100 процентов. Мой отец, мой агент Мишко Ражнатович и я понимаем, что этот шаг может повлиять на мои шансы на драфте, если я не добьюсь успеха. Но я готов соперничать и сражаться», – сказал .