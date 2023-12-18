«Уизардс» на драфте будут отдавать предпочтение игрокам, «выделяющимся по росту на своей позиции»

Журналисты и обозреватели « » Дэвид Олдридж и Джош Роббинс рассказали о стратегии организации в предстоящих драфтах .

«По словам источников, «Вашингтон» на драфте будет отдавать предпочтение игрокам, выделяющимся по росту на своей позиции, – по аналогии с философией «Орландо», – наряду с высоким баскетбольным IQ и хорошей рабочей этикой.

Благодаря этим трем характеристикам «Уизардс» считают, что смогут максимально раскрыть потенциал любого игрока. В конечном счете, конечно, цель состоит в том, чтобы построить команду вокруг суперзвезды или суперзвезд», – пишут журналисты.

Отмечается, что «Уизардс» нацелены на драфт 2026 года, поскольку считают, что драфты 2024-го и 2025-го намного слабее.