Шакил О′Нил – Джоэлу Эмбииду: «Мы знаем, на что ты способен, но способен ли ты на это в плей-офф?»

Теги Джоэл Эмбиид Баскетбол

Шакил О′Нил.

«Я дам ему тот же совет, который в свое время дал мне Карим. И пусть он воспримет это как неуважение, потому что я воспринял это именно так.

Я набирал большие показатели за «Лейкерс», но нас продолжали выносить в плей-офф. Карима спросили: «Что вы думаете о Шаке?» Карим ответил: «Он еще не выиграл ни одного чемпионата».

Вот мое послание мистеру Эмбииду. Мы знаем, на что ты способен, но способен ли ты на это в плей-офф? Способен ли ты довести дело до конца?» – сказал легендарный центровой.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доведи Процесс до конца!😆
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий