Шакил О′Нил – Джоэлу Эмбииду: «Мы знаем, на что ты способен, но способен ли ты на это в плей-офф?»

Шакил О′Нил.

«Я дам ему тот же совет, который в свое время дал мне Карим. И пусть он воспримет это как неуважение, потому что я воспринял это именно так.

Я набирал большие показатели за «Лейкерс», но нас продолжали выносить в плей-офф. спросили: «Что вы думаете о ?» Карим ответил: «Он еще не выиграл ни одного чемпионата».

Вот мое послание мистеру . Мы знаем, на что ты способен, но способен ли ты на это в плей-офф? Способен ли ты довести дело до конца?» – сказал легендарный центровой.