Пол Джордж: «Джоэл Эмбиид – это Шакил О’Нил наших дней. Его невозможно остановить»

Теги Клипперс Шакил О′Нил Филадельфия НБА Пол Джордж Джоэл Эмбиид Баскетбол

Пол Джордж назвал Джоэла Эмбиида самым доминирующим игроком в НБА.

«Как ты предлагаешь его остановить? Это невозможно. Буквально невозможно. В этом году он должен набирать 41 очко в среднем за игру. Он слишком большой, слишком подвижный, с поставленным броском со средней и дальней дистанций. Это версия Шакила О’Нила, только в нашей эпохе.

Нет никого, кого мы могли бы поставить на Шака. Братан, нет никого, кого можно было бы поставить против Джоэла. Эмбиид в любом случае выйдет победителем. Если ты поставишь на него «большого», он уйдет на дриблинге. Если ты поставишь на него игрока пониже, он просто его не заметит», – считает Джордж.

В декабре показатели Эмбиида составили в среднем 40,2 очка, 12,6 подбора, 4,9 передачи, 2,1 блок-шота и 1,4 перехвата при 60,6% реализации бросков с игры, 42,3% из-за дуги и 92,1% с линии.

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3 комментария
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Никс недавно неплохо его остановили.
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Ответ Артур Артур
А этот Эмбиид какой-то янгстер? Или мы о старом Эмбииде, который падает при малейшей возможности ради того, чтобы встать на линию? Я не застал Шака,но вроде за ним не было репутации симулянта и чокера.
потому что шак не умел бросать штрафные)) многие даже спецом на нем фолили
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