Пол Джордж: «Джоэл Эмбиид – это Шакил О’Нил наших дней. Его невозможно остановить»

Пол Джордж назвал Джоэла Эмбиида самым доминирующим игроком в НБА.

«Как ты предлагаешь его остановить? Это невозможно. Буквально невозможно. В этом году он должен набирать 41 очко в среднем за игру. Он слишком большой, слишком подвижный, с поставленным броском со средней и дальней дистанций. Это версия Шакила О’ , только в нашей эпохе.

Нет никого, кого мы могли бы поставить на Шака. Братан, нет никого, кого можно было бы поставить против . Эмбиид в любом случае выйдет победителем. Если ты поставишь на него «большого», он уйдет на дриблинге. Если ты поставишь на него игрока пониже, он просто его не заметит», – считает .

В декабре показатели Эмбиида составили в среднем 40,2 очка, 12,6 подбора, 4,9 передачи, 2,1 блок-шота и 1,4 перехвата при 60,6% реализации бросков с игры, 42,3% из-за дуги и 92,1% с линии.