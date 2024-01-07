Джоэл Эмбиид пропустил домашнюю игру против «Юты» из-за отека колена

Теги травмы Филадельфия НБА Юта Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид не играл против «Джаз» из-за проблем с коленом.

Как объявила организация, у действующего MVP отек коленного сустава. Эмбиид держался за ногу по ходу вчерашней встречи с «Никс» (92:128), но оставался на паркете при «-33» на табло.

Сегодня «Филадельфия» дома уступила «Юте» – 109:120. Эмбиид пропустил уже восемь матчей в сезоне-2023/24. Чтобы вновь претендовать на награду MVP, камерунец сможет получить отдых лишь в девяти матчах до конца регулярки.

6 комментариев
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Ответ Григорий Ефимов
В конце сезона его просто будут в заявку на матч включать без выхода на площадку, чтобы нужное количество игр набить)
Если не ошибаюсь, игрок должен сыграть хоть какое то время, чтобы засчитать игру в статистику
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Зассал Маркканена
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Душевная травма после матча с Никс)))
Все таки наш МВП с такой тонкой и ранимой душой)
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Ответ Кирилл Иванов
Если не ошибаюсь, игрок должен сыграть хоть какое то время, чтобы засчитать игру в статистику
Выйдет, отметится фолом(как Микал) и сядет на скамейку
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Ответ Артур Артур
Выйдет, отметится фолом(как Микал) и сядет на скамейку
Если несколько игр так надо будет, стата просядет
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