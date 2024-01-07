Джоэл Эмбиид пропустил домашнюю игру против «Юты» из-за отека колена
Джоэл Эмбиид не играл против «Джаз» из-за проблем с коленом.
Как объявила организация, у действующего MVP отек коленного сустава. Эмбиид держался за ногу по ходу вчерашней встречи с «Никс» (92:128), но оставался на паркете при «-33» на табло.
Сегодня «Филадельфия» дома уступила «Юте» – 109:120. Эмбиид пропустил уже восемь матчей в сезоне-2023/24. Чтобы вновь претендовать на награду MVP, камерунец сможет получить отдых лишь в девяти матчах до конца регулярки.
Все таки наш МВП с такой тонкой и ранимой душой)