Джоэл Эмбиид пропустит вторую игру подряд из-за отека колена.

Центровой «Филадельфии» не сможет выйти на площадку в среду во время выездного для команды матча против «Атланты».

Как объявила организация, у действующего MVP отек коленного сустава. Ранее он пропустил игру с «Ютой».

Эмбиид пропустит 9-й матч в сезоне-23/24. Чтобы вновь претендовать на награду самому ценному игроку, камерунец сможет получить отдых лишь в восьми встречах до конца регулярки (минимум 65 матчей для борьбы за индивидуальный приз).

Средние показатели в сезоне – 34,6 очка, 11,8 подбора и 6,0 передачи за игру.