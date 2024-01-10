Джоэл Эмбиид пропустит вторую игру подряд из-за отека колена

Теги травмы Атланта Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид пропустит вторую игру подряд из-за отека колена.

Центровой «Филадельфии» не сможет выйти на площадку в среду во время выездного для команды матча против «Атланты».

Как объявила организация, у действующего MVP отек коленного сустава. Ранее он пропустил игру с «Ютой».

Эмбиид пропустит 9-й матч в сезоне-23/24. Чтобы вновь претендовать на награду самому ценному игроку, камерунец сможет получить отдых лишь в восьми встречах до конца регулярки (минимум 65 матчей для борьбы за индивидуальный приз).

Средние показатели Эмбиида в сезоне – 34,6 очка, 11,8 подбора и 6,0 передачи за игру.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий