Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» нужно добавить одного-двух игроков, которые придадут их стоячему нападению больше энергии»

Эксперт The Athletic считает, что «Лейкерс» необходимо усилить нападение.

«У «Лейкерс» есть несколько потребностей, но в клубе ходят слухи, что в течение следующего месяца они надеются решить проблему с нападением – особенно с трехочковыми бросками и атлетичностью.

Они могут сделать это путем громкого обмена а или , или путем менее громкого приобретения ролевого игрока, такого как , ’Нил или .

«Лейкерс» занимают 23-е место в рейтинге нападения, что недостаточно для победы в серии плей-офф, не говоря уже о борьбе за чемпионство. «Лейкерс» нужно добавить одного-двух игроков, которые придадут их стоячему нападению больше энергии», – пишет Буха.