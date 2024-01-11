Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» нужно добавить одного-двух игроков, которые придадут их стоячему нападению больше энергии»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Зак Лавин Терри Розир Деджонте Мюррэй Дориан Финни-Смит Ройс О'Нил Баскетбол

Эксперт The Athletic считает, что «Лейкерс» необходимо усилить нападение.

«У «Лейкерс» есть несколько потребностей, но в клубе ходят слухи, что в течение следующего месяца они надеются решить проблему с нападением – особенно с трехочковыми бросками и атлетичностью.

Они могут сделать это путем громкого обмена а Зака Лавина или Деджонте Мюррэя, или путем менее громкого приобретения ролевого игрока, такого как Дориан Финни-Смит, Ройс О’Нил или Терри Розир.

«Лейкерс» занимают 23-е место в рейтинге нападения, что недостаточно для победы в серии плей-офф, не говоря уже о борьбе за чемпионство. «Лейкерс» нужно добавить одного-двух игроков, которые придадут их стоячему нападению больше энергии», – пишет Буха.

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5 комментариев
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Поменяйте название, а то сейчас начнётся🤣
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Адмирал "Ясенхер" какой то а не инсайдер. Кроме очевидностей не пишут последнее время
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Можно взять подвижного Уэстбрука, а, хотя стоп😹
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Можно убрать Вандербилда, Хочимуру, Расселла. Добавить пик и взять 2ролевиков с трешкой.
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Ответ Михаил Опякин
Поменяйте название, а то сейчас начнётся🤣
Да не, пусть оставляют. Многим представился шанс представить, как Ройс ОНил даёт энергию стоячему...нападению Леброна
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