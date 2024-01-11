Виктор Вембаньяма о возможном матче «Сперс» в Париже: «Одна из самых напряженных и ценных игр в моей жизни»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Вембаньяма высказался о возможном матче «Сперс» в Париже в следующем сезоне.

«Я буду очень счастлив, если это произойдет. Это будет нечто особенное. Думаю, что у нас будет некоторое преимущество домашней площадки.

Если это произойдет, наверное, это будет одна из самых напряженных и ценных игр в моей жизни», – сказал француз.

Сегодня на «Accor Arena» в Париже «Кливленд» сыграет с «Бруклином» в рамках регулярного чемпионата НБА.

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