Виктор Вембаньяма о возможном матче «Сперс» в Париже: «Одна из самых напряженных и ценных игр в моей жизни»

Вембаньяма высказался о возможном матче «Сперс» в Париже в следующем сезоне.

«Я буду очень счастлив, если это произойдет. Это будет нечто особенное. Думаю, что у нас будет некоторое преимущество домашней площадки.

Если это произойдет, наверное, это будет одна из самых напряженных и ценных игр в моей жизни», – сказал француз.

Сегодня на «Accor Arena» в Париже «Кливленд» сыграет с «Бруклином» в рамках регулярного чемпионата .