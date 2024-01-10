Пол Джордж считает, что высокие игроки начнут задавать тон в баскетболе.

Форвард « » считает, что баскетболисты вроде (216 см), (222 см) и (213 см) диктуют подобный этап в развитии игры.

«Мы видим это сейчас. Посмотрите на Чета, посмотрите на Вемби и Янниса. Поневоле задумаешься о следующей эволюции. Купер Флэгг (17-летний американский талант – Sports.ru), рост 206 см или выше, может на площадке всего понемногу», – заявил Джордж.

Джордж ожидает, что появление таких баскетболистов знаменует начало следующего этапа в игре, который может создать проблемы для игроков с низким ростом, особенно для тех, кто играет на позициях в задней линии и на периметре.

«Больше не будет разыгрывающих ростом 185 см. На позиции разыгрывающего скоро будут двухметровые ребята. Центры будут иметь рост под 220 см и выше. Игроки периметра – 210 см. Это просто эволюция. Игра меняется. Мы наблюдаем, как ситуация меняется прямо сейчас», – считает .