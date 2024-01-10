Пол Джордж: «В баскетболе теперь будет все больше высоких игроков. Игра меняется, это эволюция»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Яннис Адетокумбо Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Баскетбол

Пол Джордж считает, что высокие игроки начнут задавать тон в баскетболе.

Форвард «Клипперс» считает, что баскетболисты вроде Чета Холмгрена (216 см), Виктора Вембаньямы (222 см) и Янниса Адетокумбо (213 см) диктуют подобный этап в развитии игры.

«Мы видим это сейчас. Посмотрите на Чета, посмотрите на Вемби и Янниса. Поневоле задумаешься о следующей эволюции. Купер Флэгг (17-летний американский талант – Sports.ru), рост 206 см или выше, может на площадке всего понемногу», – заявил Джордж.

Джордж ожидает, что появление таких баскетболистов знаменует начало следующего этапа в игре, который может создать проблемы для игроков с низким ростом, особенно для тех, кто играет на позициях в задней линии и на периметре.

«Больше не будет разыгрывающих ростом 185 см. На позиции разыгрывающего скоро будут двухметровые ребята. Центры будут иметь рост под 220 см и выше. Игроки периметра – 210 см. Это просто эволюция. Игра меняется. Мы наблюдаем, как ситуация меняется прямо сейчас», – считает Джордж.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Холмгрен и Вемби может и эволюция по скиллсету, но Яннис какая эволюция, какое развитие игры? Трехи нет, дриблинг и пас на базовом уровне. Только физуха неординарная. Его игра примитивна, как молот, но и эффективна, как молот.
+3
-1
+2
Так и будет. Лицо трея янга представили?
+2
-2
0
Киборгиии
Они заполонили планету...
0
0
0
по паре уникумов делать вывод о тенденции, это не самая умная идея)
0
0
0
Хм,а лет 5-7 говорили что баскетбол теперь игра "маленьких" :)
0
0
0
Ответ Daishi
Холмгрен и Вемби может и эволюция по скиллсету, но Яннис какая эволюция, какое развитие игры? Трехи нет, дриблинг и пас на базовом уровне. Только физуха неординарная. Его игра примитивна, как молот, но и эффективна, как молот.
Так тем более. Получается не нужно хорошо играть в баскетбол, нужно просто быть высоким качком. Но я думаю это скажется на зрительском интересе и НБА придется менять правила
0
0
0
Ответ omega pepega
Так тем более. Получается не нужно хорошо играть в баскетбол, нужно просто быть высоким качком. Но я думаю это скажется на зрительском интересе и НБА придется менять правила
Ну я такого не говорил, что Яннис не умеет хорошо играть в баскетбол. Он очень даже хорошо умеет.) Но на эволюцию набор его навыков не шибко тянет, как по мне..
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий