«Никс» по-прежнему нацелены на Деджонте Мюррэя

«Нью-Йорк» хочет усилить команду защитником «Атланты» Деджонте Мюррэем.

Об этом пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на источник в лиге.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Никс» видят в Мюррэе отличного партнера по задней линии для Джейлена Брансона, однако у агента игрока «Хоукс» Рича Пола есть конфликт с президентом Леоном Роузом.

Летом Мюррэй подписал новое 4-летнее соглашение с «Атлантой» на 120 миллионов долларов.

В 31 матче регулярки-2023/24 27-летний защитник набирает в среднем 20,2 очка, 5,3 передачи и 4,4 подбора при 45,4% реализации с игры и 37,9% из-за дуги.