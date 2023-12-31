«Никс» по-прежнему нацелены на Деджонте Мюррэя

Теги Атланта Нью-Йорк НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

«Нью-Йорк» хочет усилить команду защитником «Атланты» Деджонте Мюррэем.

 Об этом пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на источник в лиге.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Никс» видят в Мюррэе отличного партнера по задней линии для Джейлена Брансона, однако у агента игрока «Хоукс» Рича Пола есть конфликт с президентом Леоном Роузом.

Летом Мюррэй подписал новое 4-летнее соглашение с «Атлантой» на 120 миллионов долларов.

В 31 матче регулярки-2023/24 27-летний защитник набирает в среднем 20,2 очка, 5,3 передачи и 4,4 подбора при 45,4% реализации с игры и 37,9% из-за дуги.

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2 комментария
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Губа у них того... не дура!
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Ответ Piu-Piu
Губа у них того... не дура!
С точки зрения местоположения клуба и привлекательности перспектив...Вполне нормальное желание.Слово за Мюрреем.
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