Деджонте Мюррэй: «Рад, что у «Сперс» есть такой игрок, как Вембаньяма»
Деджонте Мюррэй высказался о новичке «Сперс» Викторе Вембаньяме.
«Сан-Антонио навсегда стал для меня домом. Мне нравится город, нравятся болельщики. Я провел здесь шесть лет, так что всегда с радостью сюда возвращаюсь.
Вембаньяма – талантливый игрок. Молодой, талантливый, трудяга. Говорят, что он настоящий профессионал. Серьезно относится к работе, не ходит по вечеринкам, это приятно слышать. Я рад, что у «Сперс» есть такой игрок, как Вембаньяма», – сказал Мюррэй.
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