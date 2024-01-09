Деджонте Мюррэй: «Рад, что у «Сперс» есть такой игрок, как Вембаньяма»

Деджонте Мюррэй высказался о новичке «Сперс» Викторе Вембаньяме.

« навсегда стал для меня домом. Мне нравится город, нравятся болельщики. Я провел здесь шесть лет, так что всегда с радостью сюда возвращаюсь.

Вембаньяма – талантливый игрок. Молодой, талантливый, трудяга. Говорят, что он настоящий профессионал. Серьезно относится к работе, не ходит по вечеринкам, это приятно слышать. Я рад, что у «Сперс» есть такой игрок, как », – сказал .