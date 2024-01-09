Деджонте Мюррэй: «Рад, что у «Сперс» есть такой игрок, как Вембаньяма»

Теги Атланта Сан-Антонио НБА Деджонте Мюррэй Виктор Вембаньяма Баскетбол

Деджонте Мюррэй высказался о новичке «Сперс» Викторе Вембаньяме.

«Сан-Антонио навсегда стал для меня домом. Мне нравится город, нравятся болельщики. Я провел здесь шесть лет, так что всегда с радостью сюда возвращаюсь.

Вембаньяма – талантливый игрок. Молодой, талантливый, трудяга. Говорят, что он настоящий профессионал. Серьезно относится к работе, не ходит по вечеринкам, это приятно слышать. Я рад, что у «Сперс» есть такой игрок, как Вембаньяма», – сказал Мюррэй.

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4 комментария
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Шэмс Чарани пишет о том, что Сан Антонио интересуется Мюррем для обмена. А сам Деджонте видимо готовит почву уже
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Ответ russell westbrook
Честно говоря, не особо следил за тем, что он говорил. Но Шэмс, не так часто ошибается. Да и когда у тебя основной разыгрывающий Сохан, можно забыть старые обиды. Лично я бы хотел Янга к Вембе. Он сможет его классно заигрывать. А Попович может хоть немного заставит упираться в защите, никто же не требует от него выдавать защиту на уровне Смарта и Пола, хотя бы приблизиться к Карри. Для этого надо начать упираться. И подтянуть фундаментальные знания о командной защите
Чэмс не считается супернадежным по САМ + там речь не о предметном интересе, а исследовательском. Скорее всего, оценивают рынок по Мюррею.

Разыгрывающий нужен, тут да
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+1
Ответ russell westbrook
Шэмс Чарани пишет о том, что Сан Антонио интересуется Мюррем для обмена. А сам Деджонте видимо готовит почву уже
После всего сказанного им раньше его в клубе вряд ли ждут
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Ответ kacnep
После всего сказанного им раньше его в клубе вряд ли ждут
Честно говоря, не особо следил за тем, что он говорил. Но Шэмс, не так часто ошибается. Да и когда у тебя основной разыгрывающий Сохан, можно забыть старые обиды. Лично я бы хотел Янга к Вембе. Он сможет его классно заигрывать. А Попович может хоть немного заставит упираться в защите, никто же не требует от него выдавать защиту на уровне Смарта и Пола, хотя бы приблизиться к Карри. Для этого надо начать упираться. И подтянуть фундаментальные знания о командной защите
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