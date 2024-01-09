«Сан-Антонио» проявляет интерес к Деджонте Мюррэю
Защитник «Хоукс» Деджонте Мюррэй с сегодняшнего дня имеет право на обмен.
Одной из команд, проявляющих интерес к Мюррэю, является бывшая команда защитника «Сан-Антонио», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Ранее сообщалось, что «Атланта» рассмотрит варианты обмена Мюррэя ближе к дедлайну 8 февраля. 27-летним игроком также интересуются «Лейкерс» и «Никс».
Летом Мюррэй подписал новое 4-летнее соглашение с «Атлантой» на 120 миллионов долларов.
В 35 матчах регулярки-2023/24 защитник набирает в среднем 20,9 очка, 5,0 передачи и 4,6 подбора.
Другое дело , что для САС сезон слит полностью и отдавать много пиков ради дополнительных 4-5 побед до конца сезона такое себе , только разве что что Вембу потешить , и дать экспириенс с адекватным игроком хоть поиграть вместе.