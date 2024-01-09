«Сан-Антонио» проявляет интерес к Деджонте Мюррэю

Защитник «Хоукс» Деджонте Мюррэй с сегодняшнего дня имеет право на обмен.

Одной из команд, проявляющих интерес к Мюррэю, является бывшая команда защитника « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что « » рассмотрит варианты обмена Мюррэя ближе к дедлайну 8 февраля. 27-летним игроком также интересуются « » и «Никс».

Летом Мюррэй подписал новое 4-летнее соглашение с «Атлантой» на 120 миллионов долларов.

В 35 матчах регулярки-2023/24 защитник набирает в среднем 20,9 очка, 5,0 передачи и 4,6 подбора.