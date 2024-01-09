«Сан-Антонио» проявляет интерес к Деджонте Мюррэю

Теги возможные переходы Атланта Лейкерс Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

Защитник «Хоукс» Деджонте Мюррэй с сегодняшнего дня имеет право на обмен.

Одной из команд, проявляющих интерес к Мюррэю, является бывшая команда защитника «Сан-Антонио», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что «Атланта» рассмотрит варианты обмена Мюррэя ближе к дедлайну 8 февраля. 27-летним игроком также интересуются «Лейкерс» и «Никс».

Летом Мюррэй подписал новое 4-летнее соглашение с «Атлантой» на 120 миллионов долларов.

В 35 матчах регулярки-2023/24 защитник набирает в среднем 20,9 очка, 5,0 передачи и 4,6 подбора.

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10 комментариев
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Сегодня что, 1-е апреля?))
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в Криса Пола поверил бы больше)
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Ответ Partyzan
Атланта обратно свои пики может забрать и начать нормальный танкинг. А Янга сплавить куда-нибудь в Детройт
Отдавать пики развалившейся Атланты обратно, в то время как Сперс сами перестраиваются, это прям максимально глупый ход. Мюррей хороший игрок, но он этого не стоит.
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Верится с трудом)
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Так вроде писали, что у Попа к нему претензии были в плане дисциплины, самоорганизации и поведения, когда его меняли. Зачем он САС, молодняк "портить"?
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С точки зрения для Атланты , они больше всего могут выдавить с САС , если конечно прям пойдут в распродажу.
Другое дело , что для САС сезон слит полностью и отдавать много пиков ради дополнительных 4-5 побед до конца сезона такое себе , только разве что что Вембу потешить , и дать экспириенс с адекватным игроком хоть поиграть вместе.
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Ответ Максим Макеев
Поп перешел в стадию принятия того что Сохан не разыгрывающий
В последних матчах опять Тре начал стартовать уже.
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