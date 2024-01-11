Гилберт Аренас: «Культура «Хит»? Это «Культура Эрика Споэльстры»
Гилберт Аренас считает, что «Культура «Хит» – заслуга Эрика Споэльстры.
«Споэльстра выжимает максимум из наименьшего количества таланта. Если мы будем исходить из чисто тренерских способностей, то на данный момент он является лучшим тренером в НБА.
Культура «Хит»? Или культура Спо? Если убрать Спо, то культура «Хит» началась с Пэта Райли. Какое у него резюме в «Хит»? Одни первые раунды и невыходы в плей-офф, а затем и вовсе сбежал, потому что они были ужасны. А потом пришел Шак. Он видит Шака и Ди-Уэйда и думает: «Вот это то, что мне нужно». Возвращается и приводит команду к чемпионству. На следующий год их разгромили, он опять сваливает и кричит: «Эй, Спо, твоя очередь». Так что Спо привнес в культуру свой собственный стиль и свою собственную изюминку. Это культура Спо», – считает бывший игрок НБА.
Под руководством Споэльстры, начиная с сезона-2008/09, «Майами» шесть раз вышел в финальную серию плей-офф и дважды стал чемпионом.
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