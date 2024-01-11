Гилберт Аренас: «Культура «Хит»? Это «Культура Эрика Споэльстры»

Теги Майами Пэт Райли НБА Гилберт Аренас Эрик Споэльстра Баскетбол

Гилберт Аренас считает, что «Культура «Хит» – заслуга Эрика Споэльстры.

«Споэльстра выжимает максимум из наименьшего количества таланта. Если мы будем исходить из чисто тренерских способностей, то на данный момент он является лучшим тренером в НБА.

Культура «Хит»? Или культура Спо? Если убрать Спо, то культура «Хит» началась с Пэта Райли. Какое у него резюме в «Хит»? Одни первые раунды и невыходы в плей-офф, а затем и вовсе сбежал, потому что они были ужасны. А потом пришел Шак. Он видит Шака и Ди-Уэйда и думает: «Вот это то, что мне нужно». Возвращается и приводит команду к чемпионству. На следующий год их разгромили, он опять сваливает и кричит: «Эй, Спо, твоя очередь». Так что Спо привнес в культуру свой собственный стиль и свою собственную изюминку. Это культура Спо», – считает бывший игрок НБА.

Под руководством Споэльстры, начиная с сезона-2008/09, «Майами» шесть раз вышел в финальную серию плей-офф и дважды стал чемпионом.

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5 комментариев
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Хм, может не 6 раз вышел в плей-офф, а 6 финалов?) 4 раза с банановой тимой и 2 с кофешопом?)
+3
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Тогда уж это культура владельца династии Арисона, Пэта Райли и Эрика Споэльстры. Это Пэт разглядел талант в молодом сотруднике и на первых порах отбивал его от агентов и игроков (всем же известно как Пэт Леброна послал). Пэт начал эту культуру, а Эрик продолжатель его идей. Со временем, возможно, когда уйдёт Райли, на его место придет Эрик и сам будет искать кого то на свое место, и все это при условии, что Арисон как и прежде не будет мешать всем)
+3
-1
+2
Ответ xamer 9
Тогда уж это культура владельца династии Арисона, Пэта Райли и Эрика Споэльстры. Это Пэт разглядел талант в молодом сотруднике и на первых порах отбивал его от агентов и игроков (всем же известно как Пэт Леброна послал). Пэт начал эту культуру, а Эрик продолжатель его идей. Со временем, возможно, когда уйдёт Райли, на его место придет Эрик и сам будет искать кого то на свое место, и все это при условии, что Арисон как и прежде не будет мешать всем)
Спо только 53, Попович в его возрасте взял 2й титула и проводил Адмирала на пенсию и весь прайм длиной в 12 лет был только впереди. Если у Майами будут в ПО все здоровы они заберут гайки в этом году, Батлер очень хочет титул, а состав у него щас самый сильный за весь его период пребывания в Майами и состав глубокий и качественный, У Бостона только 5 игроков на самом деле и из-за скамейки я в них не верю в этом году.
Возьмите меня редактором и новостником, только дайте денежку буду делать красоту. Раздел НБА будет всегда в порядке.
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+1
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Спо только 53, Попович в его возрасте взял 2й титула и проводил Адмирала на пенсию и весь прайм длиной в 12 лет был только впереди. Если у Майами будут в ПО все здоровы они заберут гайки в этом году, Батлер очень хочет титул, а состав у него щас самый сильный за весь его период пребывания в Майами и состав глубокий и качественный, У Бостона только 5 игроков на самом деле и из-за скамейки я в них не верю в этом году. Возьмите меня редактором и новостником, только дайте денежку буду делать красоту. Раздел НБА будет всегда в порядке.
Слегка поперхнулся насчёт самого сильного состава Майами за последние годы. А кого сильного они приобрели? Насколько я знаю потеряли Винсента и потеряли Струса - вот и все изменения. Да, неплохо заиграл новичок Хакес, но для любого контендера это далекий ролевик.
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Ответ fhneh
Слегка поперхнулся насчёт самого сильного состава Майами за последние годы. А кого сильного они приобрели? Насколько я знаю потеряли Винсента и потеряли Струса - вот и все изменения. Да, неплохо заиграл новичок Хакес, но для любого контендера это далекий ролевик.
Винсент особо тоже озерников на своих плечах не тащит. Не стоит забывать того, что Тайлер вернулся, которого не было в плей-офф. А то, что Хайме далекий ролевик для контендера, так у Майами полсостава лавочники для 2й-3й пятерки контендеров. Только Хит с ними в финал выходит.
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