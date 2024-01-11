Пэт Райли вспомнил сезон-2007/08: «Не дал Споэльстре возглавить «Майами», потому что он выиграл бы слишком много матчей»

Теги Майами Пэт Райли НБА Эрик Споэльстра Микки Арисон Баскетбол

Пэт Райли рассказал, почему не дал Споэльстре возглавить «Хит» в сезоне-2007/08.

Этот год стал последним для Райли в качестве главного тренера. «Майами» завершил тот сезон с результатом 15-67.

«Помню, в тот год Микки [Арисон] позвонил мне, потому что видел, как мы проигрывали по 25 или 30 очков каждый вечер. Это был один из тех сезонов. И он сказал: «Знаешь, ты должен позволить Спо взять на себя бразды правления, а сам можешь отправиться в отпуск. Похоже, тебе это нужно».

Я сказал, что так не пойдет, потому что Спо, вероятно, выиграет слишком много матчей. И если мы идем на дно, это будет на моей совести» – вспомнил Райли.

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