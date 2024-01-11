Пэт Райли вспомнил сезон-2007/08: «Не дал Споэльстре возглавить «Майами», потому что он выиграл бы слишком много матчей»

Пэт Райли рассказал, почему не дал Споэльстре возглавить «Хит» в сезоне-2007/08.

Этот год стал последним для Райли в качестве главного тренера. « » завершил тот сезон с результатом 15-67.

«Помню, в тот год Микки [Арисон] позвонил мне, потому что видел, как мы проигрывали по 25 или 30 очков каждый вечер. Это был один из тех сезонов. И он сказал: «Знаешь, ты должен позволить Спо взять на себя бразды правления, а сам можешь отправиться в отпуск. Похоже, тебе это нужно».

Я сказал, что так не пойдет, потому что Спо, вероятно, выиграет слишком много матчей. И если мы идем на дно, это будет на моей совести» – вспомнил .