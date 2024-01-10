«Детройт» – первая команда в истории НБА, которая вела 18+ очков после первой четверти и проиграла матч с разницей в 18+ очков
«Детройт» в матче против «Сакраменто» установил антирекорд НБА.
«Пистонс» стали первой командой в истории НБА, которая вела с разницей 18+ очков после первой четверти и проиграла матч с разницей в 18+ очков.
«Детройт» выиграл стартовую четверть со счетом 47:29 (+18), однако встреча закончилась со счетом 131:110 (+21) в пользу «Сакраменто».
«Пистонс» проиграли пять матчей подряд и идут на последнем месте в лиге с результатом 3-34.