«Детройт» – первая команда в истории НБА, которая вела 18+ очков после первой четверти и проиграла матч с разницей в 18+ очков

Теги Детройт Сакраменто НБА Баскетбол

«Детройт» в матче против «Сакраменто» установил антирекорд НБА.

«Пистонс» стали первой командой в истории НБА, которая вела с разницей 18+ очков после первой четверти и проиграла матч с разницей в 18+ очков.

«Детройт» выиграл стартовую четверть со счетом 47:29 (+18), однако встреча закончилась со счетом 131:110 (+21) в пользу «Сакраменто».

«Пистонс» проиграли пять матчей подряд и идут на последнем месте в лиге с результатом 3-34.

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6 комментариев
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Ответ xamer 9
Вот сидит же какой то отдел в OptaStats, и специально вручную считает какие то возможные «впервые в истории НБА». Серьезно, нет же таких метрик, чтобы автоматом после матча Опта высчитывала аномалии в конкретной игре. Считаю абсолютно бесполезной их деятельность, возможно только как маркетинг: вот, подписывайтесь на Опту, мы считаем несчитаемое.
ты полностью прав. Бравый сотрудник Опты вручную перебрал милиард матчей НБА с 1242 года
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Видимо, это новый вид стратегии "обратный камбэк", когда выигрываешь, проигрывая
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Вот сидит же какой то отдел в OptaStats, и специально вручную считает какие то возможные «впервые в истории НБА». Серьезно, нет же таких метрик, чтобы автоматом после матча Опта высчитывала аномалии в конкретной игре. Считаю абсолютно бесполезной их деятельность, возможно только как маркетинг: вот, подписывайтесь на Опту, мы считаем несчитаемое.
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Что ни день то рекорд от Детройта)
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Детройт - первая в истории команда 18+
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Детройт в этом сезоне решил составить конкуренцию Леброну по количеству вечных рекордов.
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