«Детройт» в матче против «Сакраменто» установил антирекорд НБА.

«Пистонс» стали первой командой в истории , которая вела с разницей 18+ очков после первой четверти и проиграла матч с разницей в 18+ очков.

« » выиграл стартовую четверть со счетом 47:29 (+18), однако встреча закончилась со счетом 131:110 (+21) в пользу « ».

«Пистонс» проиграли пять матчей подряд и идут на последнем месте в лиге с результатом 3-34.