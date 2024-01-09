Кейд Каннингем пропустит 7-10 дней из-за травмы колена

Кейд Каннингем выбыл как минимум на неделю из-за травмы левого колена.

Разыгрывающий « » пройдет повторное обследование через 7-10 дней.

Лидер «Пистонс» получил повреждение в матче с «Наггетс» (114:131).

Первый выбор драфта 2021 года пропустил большую часть прошлого сезона из-за перелома левой голени, который потребовал хирургического вмешательства. В этом сезоне он сыграл во всех 36 матчах «Детройта».

набирал в среднем 28,7 очка и 8,1 передачи при 53,2% попаданий с игры в последних 10 матчах.