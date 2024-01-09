Кейд Каннингем пропустит 7-10 дней из-за травмы колена

Теги травмы Детройт НБА Кейд Каннингем Баскетбол

Кейд Каннингем выбыл как минимум на неделю из-за травмы левого колена.

Разыгрывающий «Детройта» пройдет повторное обследование через 7-10 дней.

Лидер «Пистонс» получил повреждение в матче с «Наггетс» (114:131).

Первый выбор драфта 2021 года пропустил большую часть прошлого сезона из-за перелома левой голени, который потребовал хирургического вмешательства. В этом сезоне он сыграл во всех 36 матчах «Детройта».

Каннингем набирал в среднем 28,7 очка и 8,1 передачи при 53,2% попаданий с игры в последних 10 матчах.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий