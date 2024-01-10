Кайри Ирвинг о Дончиче: «Уважаю этого паренька»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг отдал должное одноклубнику по «Мэверикс» Луке Дончичу.

«Я уважаю этого паренька и то, как он каждый день ведет свои дела. Даже если у него что-то идет нет так, он все равно играет.

Надо и правда отдать должное парню, который устанавливает рекорды и является отличным товарищем по команде. Выступать вместе  с ним – это удовольствие, приятель. Это честь. Он упрощает игру.

И я знаю, что он скажет обо мне то же самое. Мы упрощаем друг другу задачу», – заявил Ирвинг.

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2 комментария
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Умудритесь уже попасть в финал НБА, пожалуйста)))
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Дончич о Кайри: «Уважаю этого уголька».
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