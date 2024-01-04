Лука Дончич набрал 41 очко в победном матче против «Портленда»

Теги Даллас Портленд НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

41 очко Луки Дончича помогло «Далласу» разгромить «Портленд» – 126:97.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» реализовал 13 из 21 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, и 11 из 14 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов, 5 передач, 1 перехват и 4 потери за 30,5 минуты на паркете.

Словенец набрал 30 очков уже в первой половине встречи.

Кайри Ирвинг отметился 29 очками во второй игре после травмы пятки. Звездный дуэт реализовал в сумме 23 из 40 с игры, пропустив четвертую четверть встречи.

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3 комментария
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Меня больше удивило, что соперники Далласа не смогли набрать больше ста очков.
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Лука после рождения дочери вышел на новый уровень мотивации, прямо на крыльях летает)
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Ответ minotavr0706
Лука после рождения дочери вышел на новый уровень мотивации, прямо на крыльях летает)
Прикол в том, что это даже близко ещё не Прайм дончича. Если травм не будет через 4-5 лет даже сложно представить, что он творить будет
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