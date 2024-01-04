Лука Дончич набрал 41 очко в победном матче против «Портленда»

41 очко Луки Дончича помогло «Далласу» разгромить «Портленд» – 126:97.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» реализовал 13 из 21 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, и 11 из 14 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов, 5 передач, 1 перехват и 4 потери за 30,5 минуты на паркете.

Словенец набрал 30 очков уже в первой половине встречи.

отметился 29 очками во второй игре после травмы пятки. Звездный дуэт реализовал в сумме 23 из 40 с игры, пропустив четвертую четверть встречи.