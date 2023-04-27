Десмонд Бэйн и Джа Морэнт набрали 64 очка в победном матче с «Лейкерс»
Защитники «Мемфиса» Джа Морэнт и Десмонд Бэйн набрали 64 очка для своей команды в пятом матче серии с «Лейкерс» (116:99, 2-3).
Десмонд Бэйн отметился 33 очками, сделал 10 подборов и 5 результативных передач.
За 42 минуты на паркете Бэйн реализовал 12 из 21 броска с игры и 5 из 6 с линии.
Лидер команды Джа Морэнт набрал 31 очко, сделал 10 подборов и 7 результативных передач.
За 37 минут Морэнт совершил 13 точных бросков из 26 попыток.
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