Евгений Пашутин: «Молодые и 50 кг не могут жать в 19 лет. Мотивируем своим примером»

Главный тренер «Пармы» рассказал о том, почему считает важным поддерживать физическую форму и заниматься в тренажерном зале.

«Сейчас идет поддержание формы, не гонюсь за какими-то рекордами (в начале сезона разошлось видео, на котором Пашутин 20 раз жмет от груди 100-килограммовую штангу – Sports.ru). Чисто чтобы быть в тонусе, работаем с молодыми ребятами, нужно передавать им энергию, быть на одной волне с ними. Чем мы старше становимся, тем сложнее метаболизм, но важно не быть толстым, ведь толстый тренер не очень хорошо смотрится. Это дает энергию, мышечный тонус и психологическую энергию.

Все началось со сборной России в 93 году, когда пришел Сергей Саныч Белов. Мы в «Автодоре» в свое время это делали, но индивидуально. А целенаправленно стали, когда Игорь Завьялов был доктором и тренером по ФП, он работал в Америке с атлетами и предложил нам программу «Нью-Йорк Никс». Сергей Саныч сказал: «Смотрите на игроков НБА, они бегают быстрее вас, прыгают выше вас, попадают лучше, еще и физически мощнее». Ребята в сборной попадали, но вот физика – это касается передней линии. Шакил ОНил, Ларри Джонсон, Дерек Коулмэн, Шон Кемп – компания под кольцом там серьезная. Защитники менее накаченные были, но техничные, быстрые и попадучие. Сергей Саныч приучил нас к штанге. Жим лежа и приседания. Третье – становая тяга для спины. Это приносило свои плоды. Все были подвижные, сильные на ногах, двигались. Все были молодые. СССР распался, молодая сборная и Сергей Саныч говорил – не уступать в физической мощи и мастерстве любой сборной мира. Так и было.

За 2 часа до тренировки приезжаем в зал, час уделяем физподготовке своей, потом час с игроками. Это уже идет как религия. Без этого уже не представляешь… Своим примером, никто не отменял. Свой пример – это лучше, чем рассказывать истории. Надо быть умным, но когда и подтверждение есть своим примером – это большая мотивация для ребят. А то молодежь приходит и 50 кг не могут жать в 19 лет. Посмотрите, ваши сверстники по всему миру уже сильнее вас. Это мотивирует, ведь мы должны быть самыми сильными, самыми ловкими, хорошо играть в баскетбол», – заявил Пашутин.