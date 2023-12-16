Сергей Елевич: «Евгений Пашутин тактически переиграл Эртурула Эрдогана»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Руна Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин тактически переиграл своего коллегу Эртурула Эрдогана из «Руны» в победном матче Единой лиги ВТБ (85:74).

«Эта игра меня очень заворожила. Хорошо команды действовали. Очень неплохо «Руна» играла, но в ключевые моменты не все попала. В свою очередь «Парма» выглядела очень мобильно.

Очень пристально наблюдаю за тренерскими штабами команд: они спокойно, планомерно делали замены. Состав, правда, что у одних, что у других не очень большой. Это говорит о нехватке свежести, потому что устают игроки.

В целом пермяки выглядели очень достойно и по делу выиграли, попали ключевые моменты. И при этом замены Пашутин сделал очень своевременно. И я бы сказал, что Женя тактически переиграл Эрдогана. Потому что весь свой игровой потенциал они направили на болевые точки соперника, — сказал Елевич «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий