Сергей Елевич: «Евгений Пашутин тактически переиграл Эртурула Эрдогана»
Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин тактически переиграл своего коллегу Эртурула Эрдогана из «Руны» в победном матче Единой лиги ВТБ (85:74).
«Эта игра меня очень заворожила. Хорошо команды действовали. Очень неплохо «Руна» играла, но в ключевые моменты не все попала. В свою очередь «Парма» выглядела очень мобильно.
Очень пристально наблюдаю за тренерскими штабами команд: они спокойно, планомерно делали замены. Состав, правда, что у одних, что у других не очень большой. Это говорит о нехватке свежести, потому что устают игроки.
В целом пермяки выглядели очень достойно и по делу выиграли, попали ключевые моменты. И при этом замены Пашутин сделал очень своевременно. И я бы сказал, что Женя тактически переиграл Эрдогана. Потому что весь свой игровой потенциал они направили на болевые точки соперника, — сказал Елевич «Матч ТВ».