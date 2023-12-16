Сергей Елевич: «Евгений Пашутин тактически переиграл Эртурула Эрдогана»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что главный тренер «Пармы» тактически переиграл своего коллегу Эртурула Эрдогана из «Руны» в победном матче лиги ВТБ (85:74).

«Эта игра меня очень заворожила. Хорошо команды действовали. Очень неплохо « » играла, но в ключевые моменты не все попала. В свою очередь « » выглядела очень мобильно.

Очень пристально наблюдаю за тренерскими штабами команд: они спокойно, планомерно делали замены. Состав, правда, что у одних, что у других не очень большой. Это говорит о нехватке свежести, потому что устают игроки.

В целом пермяки выглядели очень достойно и по делу выиграли, попали ключевые моменты. И при этом замены Пашутин сделал очень своевременно. И я бы сказал, что Женя тактически переиграл Эрдогана. Потому что весь свой игровой потенциал они направили на болевые точки соперника, — сказал Елевич «Матч ТВ».