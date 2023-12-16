Евгений Пашутин: «Поверили в то, что можем обыграть любого соперника»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Руна Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после победы над «Руной» (85:74) заявил, что команда поверила в то, что может обыграть любого соперника.

«Хочу поздравить своих ребят и поблагодарить болельщиков за поддержку! Мы понимали всю силу соперника. Понимали, что нас будут атаковать из краски, у «Руны» рослые игроки, они способны на это. Мои ребята очень хорошо отзащищались в посте и первые 25 минут хорошо работали со снайперами соперника, не давая им свободы в действиях, но после «Руна» стала забивать трехочковые и стала возвращаться в игру.

В первой половине мы выиграли подбор, но к концу игры соперник догнал нас в этом аспекте. Да, мы удержали преимущество и добились победы, но нужно обратить большее внимание на такие моменты, чтобы быть готовыми играть с сильнейшими клубами. Сейчас восстановимся, проанализируем ошибки и будем готовиться к игре с ЦСКА, чтобы играть также командно и в полную силу. Ребята поверили в то, что могут обыграть любого соперника и демонстрируют это на площадке», – сказал Пашутин.

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