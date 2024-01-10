НБА определила, что Порзингис не нарушал правила в момент 3-очкового броска Матурина на последней секунде
НБА оценила работу судей в концовке игры «Индиана» – «Бостон».
Лига после просмотра повтора определила, что Кристапс Порзингис из «Селтикс» не нарушал правила в момент 3-очкового броска Беннедикта Матурина на последней секунде основного времени.
Игрок «Пэйсерс» реализовал два из трех штрафных, которые стали для команды победными (133:131).
За 3,2 секунды до сирены форвард «Бостона» Джейлен Браун при равном счете промахнулся со средней, но судьи зафиксировали нарушение у Бадди Хилда. «Индиана» использовала тренерский челлендж, который оказался успешным.
В лиге заявили, что данное решение судей, которое вызвало сильное недовольство бостонской команды, было правильным. Отмечается, что контакт Хилда с головой Брауна был «минимальным».