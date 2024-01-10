НБА определила, что Порзингис не нарушал правила в момент 3-очкового броска Матурина на последней секунде

Теги Бостон Индиана НБА судьи Кристапс Порзингис Бадди Хилд Джейлен Браун Беннедикт Матурин Баскетбол

НБА оценила работу судей в концовке игры «Индиана» – «Бостон».

Лига после просмотра повтора определила, что Кристапс Порзингис из «Селтикс» не нарушал правила в момент 3-очкового броска Беннедикта Матурина на последней секунде основного времени.

Игрок «Пэйсерс» реализовал два из трех штрафных, которые стали для команды победными (133:131).

За 3,2 секунды до сирены форвард «Бостона» Джейлен Браун при равном счете промахнулся со средней, но судьи зафиксировали нарушение у Бадди Хилда. «Индиана» использовала тренерский челлендж, который оказался успешным.

В лиге заявили, что данное решение судей, которое вызвало сильное недовольство бостонской команды, было правильным. Отмечается, что контакт Хилда с головой Брауна был «минимальным».

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6 комментариев
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а толку то уже)
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Неужели судить в баскетболе так сложно ? Одни калеки какие-то слепые и глухие судят матчи НБА. Даже видеоповторы им ничего не дают, игра не становится честнее. Либо это целенаправленная политика комиссионера лиги, дабы придать матчам какие-то невероятные непредсказуемые развязки, накал страстей, скандалы после свистка и эмоциональное обсуждение этого всего ещё пару дней после игры, что конечно же даст больше просмотров, рейтингов и т.д.
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В НБА судьи как всегда на высоте..
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