Джейлен Браун о спорном моменте в концовке матча с «Пэйсерс»: «Необходимо провести расследование»

Браун считает, что НБА должна расследовать спорную ситуацию в матче с «Индианой».

«По-моему, он явно ударил меня по голове. Определенно нужно провести какое-то расследование, это все, что я хочу сказать. По-моему, это было очевидно. Я никогда не слышал, чтобы голова была продолжением мяча. На мой взгляд, это чушь.

Я подошел и спросил: «Меня ударили по голове?» Судья посмотрел мне в лицо и сказал: «Нет, тебя не ударили по голове». Я такой: «ОК». Потом мы вернулись в защите, и это стоило нашей команде матча.

Мы имеем полное право расстраиваться. Лига должна это понимать. Разумеется, мы будем говорить об этом после матча. Поэтому не думаю, что должны быть какие-то штрафы. Но определенно должно быть проведено расследование», – сказал форвард « ».

За 3,2 секунды до сирены при равном счете промахнулся со средней, но судьи зафиксировали нарушение. «Пэйсерс» использовали тренерский челлендж, который оказался успешным.

За 0,6 секунды до конца Кристапс Порзингис нарушил правила на Беннедикте Матурине, который бросал из-за дуги. Игрок «Индианы» реализовал два штрафных (133:131), которые в итоге стали победными.