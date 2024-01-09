Штрафные Беннедикта Матурина стали победными для «Индианы» в матче с «Бостоном»

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Исход матча «Индиана» – «Бостон» решился в напряженной концовке.

За 3,2 секунды до сирены Джейлен Браун при равном счете промахнулся со средней, но судьи зафиксировали нарушение. «Пэйсерс» использовали тренерский челлендж, который оказался успешным.

За 0,6 секунды до конца Кристапс Порзингис нарушил правила на Беннедикте Матурине, который бросал из-за дуги. Игрок «Индианы» реализовал два штрафных (133:131), которые в итоге стали победными.

Матурин намеренно смазал третью попытку, но «Селтикс» взяли подбор и после тайм-аута успели провести атаку за 0,1 секунды до сирены. Люк Корнет едва не поразил цель после ввода мяча из-за боковой, но все же промахнулся.

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