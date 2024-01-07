Крис Пол пропустит 4-6 недель после успешной операции на сломанной руке

Теги травмы Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Крис Пол перенес операцию после перелома левой руки и пропустит 4-6 недель.

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Через пять недель стартует восьмидневный перерыв на Матч всех звезд, что, вероятно, позволит Полу пропустить меньшее количество матчей в регулярке.

За свои 19 сезонов Пол перенес пять операций на левой руке и шесть – на правой. «Уорриорз» (17-18) занимают 10-е место в Западной конференции.

В этом сезоне Пол набирает в среднем 8,9 очка и 7,2 передачи за 27 минут на паркете.

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