«Лейкерс» проявляют интерес к Деджонте Мюррэю (Шэмс Чарания)

«Лейкерс» интересуются Деджонте Мюррэем.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Журналист добавляет, что «озерники» по-прежнему следят за ситуацией вокруг , но защитнику «Чикаго» для начала нужно «вернуться на паркет».

Чарания также отмечает, что, вероятно, в ходе переговоров взамен команды попросят у « » таких игроков, как Остин Ривз и Макс Кристи, которые имеют наибольшую ценность из всех баскетболистов лос-анджелесской команды. Однако «Лейкерс» по-прежнему не намерены расставаться с Ривзом, уточняет Чарания.

Летом Мюррэй подписал новое 4-летнее соглашение с «Атлантой» на 120 миллионов долларов.

В 29 матчах регулярки-2023/24 27-летний защитник набирает в среднем 20,3 очка, 5,4 передачи и 4,4 подбора при 46% реализации с игры и 38,2% из-за дуги.