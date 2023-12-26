«Лейкерс» проявляют интерес к Деджонте Мюррэю (Шэмс Чарания)

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«Лейкерс» интересуются Деджонте Мюррэем.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Журналист добавляет, что «озерники» по-прежнему следят за ситуацией вокруг Зака Лавина, но защитнику «Чикаго» для начала нужно «вернуться на паркет».

Чарания также отмечает, что, вероятно, в ходе переговоров взамен команды попросят у «Лейкерс» таких игроков, как Остин Ривз и Макс Кристи, которые имеют наибольшую ценность из всех баскетболистов лос-анджелесской команды. Однако «Лейкерс» по-прежнему не намерены расставаться с Ривзом, уточняет Чарания.

Летом Мюррэй подписал новое 4-летнее соглашение с «Атлантой» на 120 миллионов долларов.

В 29 матчах регулярки-2023/24 27-летний защитник набирает в среднем 20,3 очка, 5,4 передачи и 4,4 подбора при 46% реализации с игры и 38,2% из-за дуги.

4 комментария
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Мюррей в разы привлекательней конечно был бы
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За такого биста, как Дежонте Лейкерс придется отдать полцарства Атланте
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Откуда инфа, что он доступен? Или они как всегда интересуются всеми?
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