Раввин принес на игру против «Мэвз» Ирвинга таблички «Я еврей и я горжусь».

«Юта» и « » играли в понедельник в Солт-Лейк-Сити. В составе техасской команды появился , который по ходу прошлого сезона вызвал скандал публикацией антисемитского характера.

Раввин Авреми Циппель, двое членов его семьи и их друг пришли на арену с табличками «Я еврей и я горжусь». Они сидели в первом ряду. Их попросили убрать плакаты уже в первой четверти.

Циппель считает, что это случилось по просьбе Ирвинга.

«Кайри увидел наши таблички. По ходу первой четверти он произнес «Нет необходимости приносить это на игру».

В следующем тайм-ауте он пообщался к сотрудникам службы безопасности «Мэверикс». Вскоре сотрудники арены подошли проверить наши билеты.

Нам было сказано убрать таблички. Грустное зрелище», – написал позже Циппель.

KUTV



