По просьбе Кайри Ирвинга охранники арены заставили болельщиков убрать таблички «Я еврей, и я горжусь»
Раввин принес на игру против «Мэвз» Ирвинга таблички «Я еврей и я горжусь».
«Юта» и «Даллас» играли в понедельник в Солт-Лейк-Сити. В составе техасской команды появился Кайри Ирвинг, который по ходу прошлого сезона вызвал скандал публикацией антисемитского характера.
Раввин Авреми Циппель, двое членов его семьи и их друг пришли на арену с табличками «Я еврей и я горжусь». Они сидели в первом ряду. Их попросили убрать плакаты уже в первой четверти.
Циппель считает, что это случилось по просьбе Ирвинга.
«Кайри увидел наши таблички. По ходу первой четверти он произнес «Нет необходимости приносить это на игру».
В следующем тайм-ауте он пообщался к сотрудникам службы безопасности «Мэверикс». Вскоре сотрудники арены подошли проверить наши билеты.
Нам было сказано убрать таблички. Грустное зрелище», – написал позже Циппель.
KUTV
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