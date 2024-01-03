По просьбе Кайри Ирвинга охранники арены заставили болельщиков убрать таблички «Я еврей, и я горжусь»

Теги происшествия Даллас НБА болельщики Юта Баскетбол - фото Кайри Ирвинг Баскетбол

Раввин принес на игру против «Мэвз» Ирвинга таблички «Я еврей и я горжусь».

«Юта» и «Даллас» играли в понедельник в Солт-Лейк-Сити. В составе техасской команды появился Кайри Ирвинг, который по ходу прошлого сезона вызвал скандал публикацией антисемитского характера.

Раввин Авреми Циппель, двое членов его семьи и их друг пришли на арену с табличками «Я еврей и я горжусь». Они сидели в первом ряду. Их попросили убрать плакаты уже в первой четверти. 

Циппель считает, что это случилось по просьбе Ирвинга.

«Кайри увидел наши таблички. По ходу первой четверти он произнес «Нет необходимости приносить это на игру».

В следующем тайм-ауте он пообщался к сотрудникам службы безопасности «Мэверикс». Вскоре сотрудники арены подошли проверить наши билеты.

Нам было сказано убрать таблички. Грустное зрелище», – написал позже Циппель.

KUTV

 
 

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11 комментариев
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Ох уж эта гордость за то, что не зависит от тебя
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когда больше не чем гордиться в своей жизни, люди начинают гордиться тем, что не имеет никакого отношения к их личным заслугам...
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удивительная лига .почти не пол сезона отстраняют глупого мальчишку который играл на видео с пистолетом и дают играть тому , кто открыто поддержал убийства сотен детей .
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Ответ Xellos Sama
>Нам было сказано убрать таблички. Грустное зрелище» Так охранник выполняет свою работу хорошо. Будь там хоть надпись ЛГБТ+(вряд-ли такое в Далласе случилось бы. Техас все таки.) тоже убрали бы. Взаимодействие с игроками во время игры, запрещено ведь по правилам, если не ошибаюсь.
где там взаимодействие? это просто показываемые таблички в стране с огромным еврейским политическим лобби
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Кайри Базирвинг
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>Циппель считает, что это случилось по просьбе Ирвинга

внушает доверие и достойно целой новости
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