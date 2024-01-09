Обозреватель Эрик Пинкус: «Скауты НБА предупреждают команды, что не надо подписывать бывших ролевых игроков «Майами»
Обозреватель НБА объяснил, что не так с бывшими ролевыми игроками «Хит».
Как рассказал Эрик Пинкус, скауты НБА не советуют командам подписывать ролевиков, которые выступали за «Майами».
«В скаутском мире НБА существует общее место: не подписывать ролевых игроков «Хит». Если «Майами» отпускает такого игрока, значит, на то есть причина. И, как правило, они играют выше своего уровня под руководством Эрика Споэльстры», – информирует Пинкус.
Клуб из Флориды неоднократно раскрывал игроков, которые неизвестны широкой общественности.
полагаю что имелись ввиду ребята ближе к Юртсевену и тп. прям совсем ролевики, а Струс и Винсент это скорее середняки, если угодно)