Обозреватель Эрик Пинкус: «Скауты НБА предупреждают команды, что не надо подписывать бывших ролевых игроков «Майами»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Обозреватель НБА объяснил, что не так с бывшими ролевыми игроками «Хит».

Как рассказал Эрик Пинкус, скауты НБА не советуют командам подписывать ролевиков, которые выступали за «Майами».

«В скаутском мире НБА существует общее место: не подписывать ролевых игроков «Хит». Если «Майами» отпускает такого игрока, значит, на то есть причина. И, как правило, они играют выше своего уровня под руководством Эрика Споэльстры», – информирует Пинкус.

Клуб из Флориды неоднократно раскрывал игроков, которые неизвестны широкой общественности.

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8 комментариев
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Лейкерс: а че а всмысле?
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Ну такой совет на берегу межсезонья казался разумным и даже очевидным, однако на практике по истории двух ключевых бывших ролевиков Хит, перешедших в другие команды, это не подтверждается. Гейб Винсент просто травмировался, сыграв только пять игр в регулярке, а Струс, по моим впечатлениям, как влитой вписался в Кавалеров, явно усилив их.
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У Струса все норм
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Ответ Alexander92
Ещё это объясните Пэту Райли, когда он будет выдавать контракты игрокам наподобие Данкана Робинсона. А не то пока это правило работает в обе стороны.
Робинсон в этом сезоне нормально играет. Отрабатывает свои деньги. Даже если сказать, что ему 15-16 млн, то это небольшая переплата.
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Ого, вот это они америку конечно открыли. Если игрок не смог заиграть даже у Споельстры, значит он никогда не выйдет на уровень хоть какой-то
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Ещё это объясните Пэту Райли, когда он будет выдавать контракты игрокам наподобие Данкана Робинсона. А не то пока это правило работает в обе стороны.
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Ответ китайский обозреватель
Ну такой совет на берегу межсезонья казался разумным и даже очевидным, однако на практике по истории двух ключевых бывших ролевиков Хит, перешедших в другие команды, это не подтверждается. Гейб Винсент просто травмировался, сыграв только пять игр в регулярке, а Струс, по моим впечатлениям, как влитой вписался в Кавалеров, явно усилив их.
это не совсем такого рода игроки имелись ввиду. их Хит отпустили как раз не имея возможности заплатить.
полагаю что имелись ввиду ребята ближе к Юртсевену и тп. прям совсем ролевики, а Струс и Винсент это скорее середняки, если угодно)
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Ая-яй Спо злодей, выжимает все соки из ролевиков и делает их миллионерами
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