Джимми Батлер поедет с командой в 5-матчевое турне по Западному побережью

Джимми Батлер может вернуться после травмы по ходу серии гостевых матчей «Хит».

Была надежда, что будет готов к матчу против «76-х» в понедельник, но болезнь немного отсрочила его восстановление.

Но ожидается, что Батлер вернется во время поездки «Хит» на Западное побережье, которая начнется в четверг против «Уорриорз».

«Он отправится с нами. У нас есть еще день до следующей тренировки, два дня до приезда в Сан-Франциско. Сейчас я не знаю, каков график. К тому времени у нас будет более точное представление», – заявил главный тренер .

Впереди у «Хит» «Голден Стэйт», «Юта», «Клипперс», «Лейкерс» и «Финикс»