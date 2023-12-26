Джимми Батлер поедет с командой в 5-матчевое турне по Западному побережью
Джимми Батлер может вернуться после травмы по ходу серии гостевых матчей «Хит».
Была надежда, что Батлер будет готов к матчу против «76-х» в понедельник, но болезнь немного отсрочила его восстановление.
Но ожидается, что Батлер вернется во время поездки «Хит» на Западное побережье, которая начнется в четверг против «Уорриорз».
«Он отправится с нами. У нас есть еще день до следующей тренировки, два дня до приезда в Сан-Франциско. Сейчас я не знаю, каков график. К тому времени у нас будет более точное представление», – заявил главный тренер Эрик Споэльстра.
Впереди у «Хит» «Голден Стэйт», «Юта», «Клипперс», «Лейкерс» и «Финикс»