Джимми Батлер поедет с командой в 5-матчевое турне по Западному побережью

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Джимми Батлер Баскетбол

Джимми Батлер может вернуться после травмы по ходу серии гостевых матчей «Хит».

Была надежда, что Батлер будет готов к матчу против «76-х» в понедельник, но болезнь немного отсрочила его восстановление.

Но ожидается, что Батлер вернется во время поездки «Хит» на Западное побережье, которая начнется в четверг против «Уорриорз».

«Он отправится с нами. У нас есть еще день до следующей тренировки, два дня до приезда в Сан-Франциско. Сейчас я не знаю, каков график. К тому времени у нас будет более точное представление», – заявил главный тренер Эрик Споэльстра.

Впереди у «Хит» «Голден Стэйт», «Юта», «Клипперс», «Лейкерс» и «Финикс»

 

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