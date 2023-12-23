Эрик Споэльстра об игре на Рождество: «Несколько лет подряд нас даже не рассматривали»
Главный тренер «Майами» рад, что команду включили к рождественскую программу.
«Я всегда отмечал в раздевалке, что получить возможность сыграть на Рождество – это большая честь. Несколько лет подряд нас даже не рассматривали как команду, которая может сыграть на Рождество. Это особый день и особая возможность», – сказал Эрик Споэльстра.
До этого сезона «Хит» была включена в список участников рождественских матчей только один раз с 2016 года.
«Майами» сыграет на Рождество против «Филадельфии».