Эрик Споэльстра об игре на Рождество: «Несколько лет подряд нас даже не рассматривали»

Теги Майами Филадельфия НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Главный тренер «Майами» рад, что команду включили к рождественскую программу.

«Я всегда отмечал в раздевалке, что получить возможность сыграть на Рождество – это большая честь. Несколько лет подряд нас даже не рассматривали как команду, которая может сыграть на Рождество. Это особый день и особая возможность», – сказал Эрик Споэльстра.

До этого сезона «Хит» была включена в список участников рождественских матчей только один раз с 2016 года.

«Майами» сыграет на Рождество против «Филадельфии».

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