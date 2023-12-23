Эрик Споэльстра об игре на Рождество: «Несколько лет подряд нас даже не рассматривали»

Главный тренер «Майами» рад, что команду включили к рождественскую программу.

«Я всегда отмечал в раздевалке, что получить возможность сыграть на Рождество – это большая честь. Несколько лет подряд нас даже не рассматривали как команду, которая может сыграть на Рождество. Это особый день и особая возможность», – сказал .

До этого сезона «Хит» была включена в список участников рождественских матчей только один раз с 2016 года.

« » сыграет на Рождество против «Филадельфии».