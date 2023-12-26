Эрик Споэльстра выиграл все 9 рождественских матчей в качестве главного тренера

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Эрик Споэльстра победил во всех девяти рождественских матчах.

«Майами» на своем паркете справился с «Филадельфией» (119:113)

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра довел личный показатель до 9:0 в Рождество, что является лучшим результатом в истории НБА для главных тренеров.

«Невероятная честь, и я всегда буду ценить это. Это действительно что-то значит. Если ты играешь в Рождество, то, как правило, считаешься командой, претендующей на чемпионство», – заявил Споэльстра после игры.

6 комментариев
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Надо погуглить, у кого наибольшее количество игр? У кого самое большое количество побед?
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Споэльстра - царь!
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Ответ Asanov
Надо погуглить, у кого наибольшее количество игр? У кого самое большое количество побед?
Наибольшее количество игр у Никс (56)
Наибольшее количество побед у ЛАЛ и Никс (24)
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Ответ Yony
А сколько перстней? Тоже девять?
Два перстня
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Ответ Bergkamp007
Два перстня
Керр имеет лучший процент реализации трёхочковых бросков за всю историю НБА (45,4 %). Он девять раз становился чемпионом НБА (трижды в составе «Чикаго Буллз», два раза в составе «Сан-Антонио Спёрс» и четыре раза в качестве тренера команды «Голден Стэйт Уорриорз» в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах), в 1999 году стал первым со времён победной серии «Бостон Селтикс» игроком, которому удалось четыре года подряд стать чемпионом.
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