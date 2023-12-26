Эрик Споэльстра выиграл все 9 рождественских матчей в качестве главного тренера

Эрик Споэльстра победил во всех девяти рождественских матчах.

«Майами» на своем паркете справился с «Филадельфией» (119:113)

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра довел личный показатель до 9:0 в Рождество, что является лучшим результатом в истории НБА для главных тренеров.

«Невероятная честь, и я всегда буду ценить это. Это действительно что-то значит. Если ты играешь в Рождество, то, как правило, считаешься командой, претендующей на чемпионство», – заявил Споэльстра после игры.