Дрэймонд Грин посетил вечеринку в честь дня рождения Леброна Джеймса .

Форвард « » отбывает дисквалификацию после того, как 12 декабря во время матча с «Финиксом» ударил центрового соперника Юсуфа Нуркича.

отпраздновал 39-летие 30 декабря, но праздничное мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в понедельник, 1 января. Вечеринку среди прочих посетили музыканты Jay-Z и Бейонсе.

прибыл на празднование в компании форварда « » .

Дрэймонд во время дисквалификации посещает индивидуальные консультации, а также участвует в регулярных онлайн-встречах с представителями команды, лиги и профсоюза. Подразумевается, что это должно помочь ему контролировать собственные эмоции и не нападать на коллег.

Shotgetter/BACKGRID