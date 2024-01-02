Дисквалифицированный НБА Дрэймонд Грин посетил вечеринку в честь дня рождения Леброна в Лос-Анджелесе
Дрэймонд Грин посетил вечеринку в честь дня рождения Леброна Джеймса .
Форвард «Голден Стэйт» отбывает дисквалификацию после того, как 12 декабря во время матча с «Финиксом» ударил центрового соперника Юсуфа Нуркича.
Джеймс отпраздновал 39-летие 30 декабря, но праздничное мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в понедельник, 1 января. Вечеринку среди прочих посетили музыканты Jay-Z и Бейонсе.
Грин прибыл на празднование в компании форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.
Дрэймонд во время дисквалификации посещает индивидуальные консультации, а также участвует в регулярных онлайн-встречах с представителями команды, лиги и профсоюза. Подразумевается, что это должно помочь ему контролировать собственные эмоции и не нападать на коллег.
Shotgetter/BACKGRID
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