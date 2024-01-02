Дисквалифицированный НБА Дрэймонд Грин посетил вечеринку в честь дня рождения Леброна в Лос-Анджелесе

Теги светская хроника Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Шон Картер Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин посетил вечеринку в честь дня рождения Леброна Джеймса .

Форвард «Голден Стэйт» отбывает дисквалификацию после того, как 12 декабря во время матча с «Финиксом» ударил центрового соперника Юсуфа Нуркича.

Джеймс отпраздновал 39-летие 30 декабря, но праздничное мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в понедельник, 1 января. Вечеринку среди прочих посетили музыканты Jay-Z и Бейонсе.

Грин прибыл на празднование в компании форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Дрэймонд во время дисквалификации посещает индивидуальные консультации, а также участвует в регулярных онлайн-встречах с представителями команды, лиги и профсоюза. Подразумевается, что это должно помочь ему контролировать собственные эмоции и не нападать на коллег.

Shotgetter/BACKGRID

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6 комментариев
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Ответ Вадим flanec
Надеюсь Грин на вечеринке никого не отоварил))
Его Девис опекал, все заблочил)
+3
0
+3
Надеюсь Грин на вечеринке никого не отоварил))
+2
0
+2
Топ прикид!
+2
0
+2
надеюсь Джек был и взял на поруки в Управление гневом Грина)
0
0
0
Человек очень хочет попасть в ЛАЛ к Королю)
Илья Петров, что с лицом?
+1
-1
0
Ответ serginn
Его Девис опекал, все заблочил)
Ахахахахахп. 👍
0
0
0
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