Пол Джордж оценил возможный обмен Паскаля Сиакама на Джонатана Кумингу.

Форвард « » считает, что подобная сделка между «Торонто» и « » принесла бы пользу обоим клубам.

«Я видел этот вариант, поразмышлял. Мне показалось, что это стало бы удачей для обеих сторон. Да, «Голден Стэйт» пришлось бы добавить что-то еще... но этот обмен сработал бы для обеих сторон.

Сиакам может быть первой опцией, но это не оптимальный вариант для него. Лучше всего он мог бы раскрыться в ситуации, когда является второй или третьей опцией.

умеет все. Защищается, набирает очки, атакует из-за дуги. Это может идеально сработать, если он окажется рядом со Стефом и Клэем. Они будут освобождать пространство, он может подбирать и где-то даже разыгрывать.

Что касается « », то если они заберут себе еще одного молодого игрока к Куикли и Барретту, то у них будет интересная команда в будущем», – заявил .