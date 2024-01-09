Пол Джордж о потенциальном обмене Сиакам – Куминга: «Такой вариант сработал бы для обеих сторон»
Пол Джордж оценил возможный обмен Паскаля Сиакама на Джонатана Кумингу.
Форвард «Клипперс» считает, что подобная сделка между «Торонто» и «Голден Стэйт» принесла бы пользу обоим клубам.
«Я видел этот вариант, поразмышлял. Мне показалось, что это стало бы удачей для обеих сторон. Да, «Голден Стэйт» пришлось бы добавить что-то еще... но этот обмен сработал бы для обеих сторон.
Сиакам может быть первой опцией, но это не оптимальный вариант для него. Лучше всего он мог бы раскрыться в ситуации, когда является второй или третьей опцией.
Паскаль умеет все. Защищается, набирает очки, атакует из-за дуги. Это может идеально сработать, если он окажется рядом со Стефом и Клэем. Они будут освобождать пространство, он может подбирать и где-то даже разыгрывать.
Что касается «Торонто», то если они заберут себе еще одного молодого игрока к Куикли и Барретту, то у них будет интересная команда в будущем», – заявил Джордж.
Другой вопрос на сколько Куминга желанный актив для Рэпторс
Не что-то ещё, а основную часть обмена им бы пришлось добавить. Я вообще не представляю в какой вселенной Торонто согласятся на обмен Сиакама, где Куминга главный актив за него.