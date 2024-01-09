Пол Джордж о потенциальном обмене Сиакам – Куминга: «Такой вариант сработал бы для обеих сторон»

Теги Голден Стэйт Клипперс Торонто НБА Пол Джордж Паскаль Сиакам Джонатан Куминга Баскетбол

Пол Джордж оценил возможный обмен Паскаля Сиакама на Джонатана Кумингу.

Форвард «Клипперс» считает, что подобная сделка между «Торонто» и «Голден Стэйт» принесла бы пользу обоим клубам.

«Я видел этот вариант, поразмышлял. Мне показалось, что это стало бы удачей для обеих сторон. Да, «Голден Стэйт» пришлось бы добавить что-то еще... но этот обмен сработал бы для обеих сторон.

Сиакам может быть первой опцией, но это не оптимальный вариант для него. Лучше всего он мог бы раскрыться в ситуации, когда является второй или третьей опцией.

Паскаль умеет все. Защищается, набирает очки, атакует из-за дуги. Это может идеально сработать, если он окажется рядом со Стефом и Клэем. Они будут освобождать пространство, он может подбирать и где-то даже разыгрывать.

Что касается «Торонто», то если они заберут себе еще одного молодого игрока к Куикли и Барретту, то у них будет интересная команда в будущем», – заявил Джордж.

 

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9 комментариев
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Ответ Forza
Да, «Голден Стэйт» пришлось бы добавить что-то еще... (c) Не что-то ещё, а основную часть обмена им бы пришлось добавить. Я вообще не представляю в какой вселенной Торонто согласятся на обмен Сиакама, где Куминга главный актив за него.
В нашей вселенной. Просто контракт Паскаля заканчивается - можно получить хоть кого то ценного (или нужного), иначе можно остаться ни с чем.
Другой вопрос на сколько Куминга желанный актив для Рэпторс
+10
0
+10
Да, «Голден Стэйт» пришлось бы добавить что-то еще... (c)

Не что-то ещё, а основную часть обмена им бы пришлось добавить. Я вообще не представляю в какой вселенной Торонто согласятся на обмен Сиакама, где Куминга главный актив за него.
+11
-5
+6
Ответ Forza
Да, «Голден Стэйт» пришлось бы добавить что-то еще... (c) Не что-то ещё, а основную часть обмена им бы пришлось добавить. Я вообще не представляю в какой вселенной Торонто согласятся на обмен Сиакама, где Куминга главный актив за него.
ну, тогда пускай главным активом будет Крис Пол
+3
0
+3
А я бы сказал, для четырех сторон — Торонто, ГСВ и самих игроков
+2
0
+2
Ответ xamer 9
В нашей вселенной. Просто контракт Паскаля заканчивается - можно получить хоть кого то ценного (или нужного), иначе можно остаться ни с чем. Другой вопрос на сколько Куминга желанный актив для Рэпторс
В этой вашей вселенной нет других клубов? )
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За Сиакама полцарства (Карри) уже можно просить, а не Кумингу.
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Ответ scorp19
Если Сиакам не согласится потом продлить контракт с ГСВ, то такой обмен на полгода нафиг не нужен. Этот сезон ,кажется, всё равно уже не вытащить. Лучше уж потанковать за лучшим пиком по заветам Поповича.
Так им наоборот платёжку чистить надо.
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