Яннис Адетокумбо о поведении болельщиков в Милуоки: «Черт, да я бы и сам себя освистал за такую игру»

Теги Милуоки НБА болельщики Юта Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо отреагировал на освистывание со стороны болельщиков в Милуоки.

Поклонники «Бакс» освистали собственную команду по ходу первой половины матча с «Ютой», которая завершилась для «оленей» с разницей «-31» (46:77).

«Милуоки» в итоге проиграл со счетом 116:132, потерпев четвертое поражение в пяти последних матчах.

«У «Милуоки» отличные болельщики. Но по всей лиге так устроено, что если не выкладываешься на площадке и не отдаешь всего себя команде, может случиться так, что вас будут освистывать.

Черт, да я бы и сам себя освистал за такую игру», – заявил Адетокумбо.

Грек оформил трипл-дабл – 25 очков, 10 подборов и 11 передач при 10 из 20 с игры.

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4 комментария
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Яннис, ну что такое. Бакс после публичной критики преобразились. Форму постирали, в защите все грызли. Почему проиграли?
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надо стирать было лучше носки. тогда бы точно выиграли
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