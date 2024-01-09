Яннис Адетокумбо отреагировал на освистывание со стороны болельщиков в Милуоки.

Поклонники «Бакс» освистали собственную команду по ходу первой половины матча с «Ютой», которая завершилась для «оленей» с разницей «-31» (46:77).

« » в итоге проиграл со счетом 116:132, потерпев четвертое поражение в пяти последних матчах.

«У «Милуоки» отличные болельщики. Но по всей лиге так устроено, что если не выкладываешься на площадке и не отдаешь всего себя команде, может случиться так, что вас будут освистывать.

Черт, да я бы и сам себя освистал за такую игру», – заявил .

Грек оформил трипл-дабл – 25 очков, 10 подборов и 11 передач при 10 из 20 с игры.