Боб Майерс присоединится к «Коммандерс» из НФЛ для помощи в поисках нового главного тренера и генменеджера
«Коммандерс» отправили в отставку главного тренера и генерального менеджера.
«Вашингтон» завершил прошедший сезон с результатом 4-13 и в третий раз подряд не вышел в плей-офф.
В ходе масштабной реорганизации руководства команды владелец Джош Харрис нанял двух известных руководителей – бывшего генерального менеджера «Голден Стэйт» Боба Майерса и бывшего генерального менеджера «Миннесоты Вайкингс» Рика Спилмана – для поиска нового главы футбольных операций и главного тренера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По словам представителей команды, 4-кратный чемпион НБА с «Уорриорз» Майерс будет играть ведущую роль в поиске кандидатов на должности и координации собеседований.
В июне Майерс покинул «Голден Стэйт» и стал аналитиком на телевидении. Отмечается, что управленец продолжит совмещать обе работы в рамках действующего соглашения с ESPN.