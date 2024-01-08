Боб Майерс присоединится к «Коммандерс» из НФЛ для помощи в поисках нового главного тренера и генменеджера

Теги Голден Стэйт НБА НФЛ Вашингтон Боб Майерс Баскетбол

«Коммандерс» отправили в отставку главного тренера и генерального менеджера.

«Вашингтон» завершил прошедший сезон с результатом 4-13 и в третий раз подряд не вышел в плей-офф. 

В ходе масштабной реорганизации руководства команды владелец Джош Харрис нанял двух известных руководителей – бывшего генерального менеджера «Голден Стэйт» Боба Майерса и бывшего генерального менеджера «Миннесоты Вайкингс» Рика Спилмана – для поиска нового главы футбольных операций и главного тренера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам представителей команды, 4-кратный чемпион НБА с «Уорриорз» Майерс будет играть ведущую роль в поиске кандидатов на должности и координации собеседований.

В июне Майерс покинул «Голден Стэйт» и стал аналитиком на телевидении. Отмечается, что управленец продолжит совмещать обе работы в рамках действующего соглашения с ESPN.

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