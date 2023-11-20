Бывший генеральный менеджер « » вспомнил о важном разговоре с лидером команды после поражения от «Кливленда» в финале 2016 года.

По мнению Майерса, принятие Стефом идеи с подписанием многое говорит о личных качествах 2-кратного MVP.

«Помню, мы проиграли в седьмом матче в Окленде в финале 2016 года, а на следующее утро у нас были запланированы традиционные собеседования с игроками перед отпуском. Итак, я сижу за своим столом, каждый игрок заходит ко мне в индивидуальном порядке. Мы проиграли прошлым вечером, кажется, в 8 часов. Прошло примерно 12-14 часов с момента домашнего поражения в седьмой игре финала , одного из самых болезненных, какие только можно представить, с учетом нашей близости к успеху… И вот вошел Стеф Карри, мы говорили с ним о сезоне и команде.

В конце я спросил: «Эй, а что там с Дюрэнтом, если бы он захотел к нам? Если Кевин захочет встретиться с нами, что думаешь по этому поводу?» И я смотрел на его реакцию. Потому что есть варианты ответить «да» и «нет». Он мог бы посмотреть в пол и сказать: «Да, в смысле, если ты хочешь, чтобы я этого сделал». Но это же «нет», верно? Это означало бы «нет». Он мог бы просто сказать: «Ни в коем случае, это моя команда, мы только что проиграли, я не хочу ни с кем делиться полномочиями». Но прелесть Карри в том, что он смотрит мне в глаза и говорит: «Думаешь, он захочет приехать сюда?» Я сказал: «Я не знаю, но если он будет проводить встречи, то каковы наши шансы?»

И вот он смотрит мне в глаза и произносит: «Да, конечно!» И это очень многое говорит о характере Карри, об отсутствии у него эгоизма. Ведь это его команда, это его дело. Но многие на его месте сказали бы «нет», тихонько так, и этого бы никогда не произошло. Если бы Дюрэнт пять дней спустя сказал: «Я провожу встречи с претендентами, вы – та команда, с которой мы хотим встретиться», а затем мы бы встретились с ним, но без того разговора с Карри, это было бы нелепо. Это было бы глупо. Случаются такие весьма значимые разговоры, ценность которых, люди, возможно, не до конца понимают», – рассказал Майерс.