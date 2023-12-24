Дарвин Хэм о переводе Расселла на скамейку: «Остин Ривз и Ди-Ло очень хорошо взаимодействуют друг с другом на паркете»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Дарвин Хэм объяснил изменения в стартовом составе «Лейкерс».

Переход Д’Анджело Расселла на скамейку запасных объединяет его с Остином Ривзом. Эта пара выходила в стартовом составе в первых восьми матчах. Их место заняли Кэм Реддиш и Джарред Вандербилт.

«Остин и Ди-Ло очень хорошо взаимодействуют друг с другом на паркете. Вторая бригада позволит нам играть немного быстрее и сделать ставку на нападение.

Хочу увидеть оба варианта в деле: как этот стартовый состав будет оказывать давление на игру в начале матча, а затем, после замен, как разнообразно мы будем действовать в нападении», – объяснил Хэм.

1 комментарий
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Как ни странно, в этом есть определенный смысл...Многое будет зависеть от прицела Дило, и взаимодействия Принса и Вандербилта
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