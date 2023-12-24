Дарвин Хэм о переводе Расселла на скамейку: «Остин Ривз и Ди-Ло очень хорошо взаимодействуют друг с другом на паркете»

Дарвин Хэм объяснил изменения в стартовом составе «Лейкерс».

Переход Д’Анджело Расселла на скамейку запасных объединяет его с . Эта пара выходила в стартовом составе в первых восьми матчах. Их место заняли Кэм Реддиш и Джарред Вандербилт.

«Остин и Ди-Ло очень хорошо взаимодействуют друг с другом на паркете. Вторая бригада позволит нам играть немного быстрее и сделать ставку на нападение.

Хочу увидеть оба варианта в деле: как этот стартовый состав будет оказывать давление на игру в начале матча, а затем, после замен, как разнообразно мы будем действовать в нападении», – объяснил Хэм.