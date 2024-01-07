ACB. «Барселона» против «Обрадойро», «Реал» в гостях встретится с «Басконией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят пять матчей.

« » против «Обрадойро», «Реал» в гостях сыграет с «Басконией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 15-1, – 14-3, – 10-5, Барселона – 10-6, – 10-6, Мурсия – 10-7, Манреса – 9-7, – 9-8, – 9-7, – 8-9, Сарагоса – 8-9, Жирона – 6-10, Андорра – 6-10, Бильбао – 6-10, Обрадойро – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-12, Паленсия – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.