ACB. «Барселона» против «Обрадойро», «Реал» в гостях встретится с «Басконией» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят пять матчей.

«Барселона» против «Обрадойро», «Реал» в гостях сыграет с «Басконией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бильбао – Манреса 74:54 (22:13, 24:21, 19:12, 9:8)
Дата проведения
7 января, 14.30, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Бреоган – Гранада 85:79 (25:13, 27:27, 14:24, 19:15)
Дата проведения
7 января, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Барселона – Обрадойро
Дата проведения
7 января, 19.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Валенсия – Гран-Канария
Дата проведения
7 января, 19.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Баскония – Реал
Дата проведения
7 января, 20.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 15-1, Уникаха – 14-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Гран-Канария – 10-6, Мурсия – 10-7, Манреса – 9-7, Баскония – 9-8, Тенерифе – 9-7, Ховентуд – 8-9, Сарагоса – 8-9, Жирона – 6-10, Андорра – 6-10, Бильбао – 6-10, Обрадойро – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-12, Паленсия – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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