ACB. «Барселона» против «Обрадойро», «Реал» в гостях встретится с «Басконией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят пять матчей.
«Барселона» против «Обрадойро», «Реал» в гостях сыграет с «Басконией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 14.30, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 7 января, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 7 января, 19.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 7 января, 19.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 7 января, 20.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Реал – 15-1, Уникаха – 14-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Гран-Канария – 10-6, Мурсия – 10-7, Манреса – 9-7, Баскония – 9-8, Тенерифе – 9-7, Ховентуд – 8-9, Сарагоса – 8-9, Жирона – 6-10, Андорра – 6-10, Бильбао – 6-10, Обрадойро – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-12, Паленсия – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.