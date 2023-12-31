ACB. «Реал» победил «Валенсию»

Теги результаты Баскония Реал чемпионат Испании Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоялся один матч.

«Реал» был сильнее «Валенсии».

АСВ

Регулярный чемпионат

Реал – Валенсия 83:74 (20:15, 21:19, 26:19, 16:21)
Дата проведения
31 декабря, 14.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 15-1, Уникаха – 13-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Мурсия – 10-6, Гран-Канария – 10-6, Манреса – 9-7, Баскония – 9-8, Тенерифе – 8-7, Ховентуд – 8-8, Сарагоса – 7-9, Жирона – 6-9, Бильбао – 6-10, Обрадойро – 5-10, Андорра – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-12, Паленсия – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий