ACB. «Реал» победил «Валенсию»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоялся один матч.

« » был сильнее «Валенсии».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 15-1, Уникаха – 13-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Мурсия – 10-6, – 10-6, Манреса – 9-7, – 9-8, Тенерифе – 8-7, Ховентуд – 8-8, Сарагоса – 7-9, Жирона – 6-9, – 6-10, Обрадойро – 5-10, Андорра – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-12, Паленсия – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.